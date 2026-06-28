“Cualquier Conducta Indebida Se Sancionará”: Secretaría Anticorrupción por Caso de Exfuncionario

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción, al asegurar que ninguna persona podrá obtener, manejar o beneficiarse de recursos ilícitos y que cualquier conducta indebida será investigada y sancionada conforme a la ley.

El posicionamiento se dio luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentara una orden de aprehensión contra Héctor “N”, exservidor público del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien ocupó un cargo en esa institución entre 2011 y 2018 y es investigado por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la Secretaría, el SAT presentó una denuncia ante la FGR en noviembre de 2022, tras detectar irregularidades durante una verificación de situación patrimonial. La carpeta de investigación continúa en integración en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Indicios de incremento injustificado de patrimonio

Por su parte, la FGR informó que, mediante investigaciones patrimoniales, trabajos de inteligencia y análisis realizados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se identificaron indicios de un presunto incremento injustificado en el patrimonio del exfuncionario.

Entre los hallazgos se encuentra la probable recepción de un inmueble como pago por un contrato de servicios, que presuntamente no fue realizado.

Con base en esos elementos, el Ministerio Público Federal obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, tras labores de vigilancia y localización. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente.

La Secretaría Anticorrupción recordó que, hasta que exista una sentencia firme emitida por una autoridad judicial, Héctor “N” debe ser considerado inocente, conforme al principio de presunción de inocencia. Sin embargo, reiteró que las instituciones federales continuarán investigando y persiguiendo cualquier posible acto de corrupción en el servicio público.