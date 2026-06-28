“Cualquier Conducta Indebida Se Sancionará”: Secretaría Anticorrupción por Caso de Exfuncionario

La dependencia reafirmó su compromiso con el combate a la corrupción, tras la captura de un exfuncionario del SAT investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Exfuncionario de SAT detenido por presunto enriquecimiento ilícito. Foto: FGRExfuncionario de SAT detenido por presunto enriquecimiento ilícito. Foto: FGR
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