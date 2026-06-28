¿Hay Descuentos de CFE por Apagón Eléctrico? Estas son las Tarifas y Bonificaciones

Después de los recientes apagones registrados en varias regiones del país, muchos usuarios se preguntan si existe algún apoyo en el recibo de luz. Esto es lo que contempla la CFE.

En los últimos días ha habido apagones en diversas regiones del país. Foto: CFEEn los últimos días ha habido apagones en diversas regiones del país. Foto: CFE

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Tras los apagones en México, ¿la CFE te compensa? Conoce las tarifas de verano y cómo solicitar reparación de equipos dañados por fallas eléctricas.

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