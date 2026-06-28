¿Hay Descuentos de CFE por Apagón Eléctrico? Estas son las Tarifas y Bonificaciones

Durante las últimas semanas se han registrado cortes de energía eléctrica en distintas zonas de México, tanto por tormentas, trabajos de mantenimiento como por el incremento en la demanda de electricidad derivado de las altas temperaturas.

Reportes recientes señalan afectaciones en diversas entidades del país, mientras que en la Ciudad de México algunas colonias de las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez también han sufrido interrupciones del servicio.

En la capital del país, por ejemplo, una tormenta con fuertes vientos y descargas eléctricas dejó sin luz a zonas de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón a mediados de junio, mientras que días después vecinos de la colonia Xoco reportaron un apagón provocado por la caída de un árbol sobre postes y cableado eléctrico.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vecinos Denuncian Afectaciones por Apagones de Luz en Fraccionamientos de Cd. Juárez

Ante estas situaciones, muchos usuarios se preguntan si existe algún descuento especial en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuando ocurren apagones.

¿Hay descuentos por apagones?

La CFE no contempla una tarifa especial ni una reducción automática en el cobro del servicio debido a cortes de energía, ya sean provocados por fenómenos meteorológicos, fallas en la red o trabajos de mantenimiento.

Sin embargo, sí existen algunos apoyos y mecanismos de compensación para ciertos usuarios. Uno de los beneficios más importantes es la llamada tarifa de verano, que amplía temporalmente los rangos de consumo subsidiados en localidades donde se registran temperaturas elevadas durante varios meses del año.

Este apoyo está dirigido exclusivamente a usuarios domésticos de bajo consumo que viven en localidades clasificadas dentro de las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, determinadas de acuerdo con la temperatura promedio de cada región.

La medida busca ayudar a las familias que necesitan utilizar con mayor frecuencia ventiladores, sistemas de aire acondicionado u otros equipos para enfrentar el calor extremo.

¿La CFE paga los aparatos dañados por un apagón?

Sí. Aunque no hay descuentos en el recibo, los usuarios pueden solicitar la reparación o indemnización de aparatos eléctricos que hayan resultado dañados por una falla atribuible a la CFE, como una variación de voltaje, una subida de tensión o un apagón.

Para iniciar el trámite es necesario acudir a un Centro de Atención a Clientes y presentar una solicitud donde se detalle la fecha, hora y circunstancias del incidente.

Posteriormente, personal técnico de la CFE realiza una inspección y emite un dictamen para determinar si procede la reparación o el pago de los equipos afectados.

En caso de que la solicitud sea aprobada, el usuario deberá acreditar la propiedad de los aparatos mediante facturas o comprobantes de compra.

¿Dónde reportar fallas o daños?

La CFE pone a disposición de los usuarios el número telefónico 071, que opera las 24 horas del día, así como sus Centros de Atención a Clientes, donde también puede solicitarse información sobre consumos, interrupciones del servicio y trámites relacionados con daños a equipos eléctricos.

Por ello, aunque los apagones no generan descuentos automáticos en el recibo de luz, los usuarios sí pueden acceder a apoyos como la tarifa de verano o solicitar una compensación cuando sus aparatos resulten afectados por fallas atribuibles al suministro eléctrico.