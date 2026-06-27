Cae en Sonora el Premio de 17MDP del Sorteo Mayor 2888 de la Lotería Nacional
El premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional en su edición 2888, con un premio de 17 millones cayó en la ciudad Guaymas, Sonora.
Foto: Lotería Nacional
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¡Guaymas celebra! El Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Sonora con 17 millones. Descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
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PorRedacción N+
La noche de este viernes 26 de junio se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2887 el cual celebro el 70 aniversario de la biblioteca central de la UNAM.
Fue en punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 58972 , la serie número 1 y número 2 fueron remitidas para su venta a la ciudad de Guaymas en Sonora.
Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 2 y 0. Felicitaciones a los afortunados ganadores.
Lista de Números Ganadores del Sorteo Mayor Edición 2888 de la Lotería