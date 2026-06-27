Cae en Sonora el Premio de 17MDP del Sorteo Mayor 2888 de la Lotería Nacional

La noche de este viernes 26 de junio se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2887 el cual celebro el 70 aniversario de la biblioteca central de la UNAM.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Número y Dónde Cayó el Premio Mayor del Sorteo Superior 2888 de la Lotería Nacional?

Fue en punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 58972 , la serie número 1 y número 2 fueron remitidas para su venta a la ciudad de Guaymas en Sonora.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 2 y 0. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Lista de Números Ganadores del Sorteo Mayor Edición 2888 de la Lotería