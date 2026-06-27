Cae en Sonora el Premio de 17MDP del Sorteo Mayor 2888 de la Lotería Nacional

El premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional en su edición 2888, con un premio de 17 millones cayó en la ciudad Guaymas, Sonora.

Cae en Sonora el Premio de 17MDP del Sorteo Mayor 2888 de la Lotería NacionalFoto: Lotería Nacional

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¡Guaymas celebra! El Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Sonora con 17 millones. Descubre si eres uno de los afortunados ganadores.

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