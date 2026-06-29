Temblor Hoy en China: Sismo de Magnitud 5.5 Sacude la Provincia de Sichuan

Un terremoto de magnitud 5.5 sacudió durante la madrugada de este lunes la provincia de Sichuan, en el centro de China, sin causar víctimas mortales, aunque sí dejó 13 personas con heridas leves y obligó al traslado de emergencia de 196 habitantes, informaron autoridades locales.

El sismo ocurrió a las 00:12 horas locales (16:12 GMT del domingo) en el condado de Gao, perteneciente a la ciudad de Yibin. De acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China, el epicentro se localizó en la localidad de Shahe, a una profundidad de seis kilómetros.

Las autoridades indicaron que los 13 lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica y que no se reportaron fallecidos. Además, equipos de emergencia realizaron inspecciones en las zonas afectadas para evaluar daños y garantizar la seguridad de la población.

El alcalde de Shahe informó que al menos 21 viviendas presentaron grietas a consecuencia del sismo. De ellas, tres registraron daños de mayor gravedad, por lo que diez personas tuvieron que ser realojadas temporalmente en casas de familiares y conocidos.

Zona de sismos y tragedias

Sichuan es una de las regiones con mayor actividad sísmica en China. La provincia, donde viven cerca de 83 millones de personas, ha sido escenario de terremotos devastadores en el pasado.

En septiembre de 2022, un terremoto de magnitud 6.8 dejó 93 personas fallecidas y 24 desaparecidas en la región. Sin embargo, el episodio más trágico ocurrió en mayo de 2008, cuando un sismo de magnitud 8 provocó más de 90 mil muertos y desaparecidos.

Aunque el temblor de este lunes tuvo consecuencias mucho menores, las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas y continúan evaluando los daños en la zona afectada.