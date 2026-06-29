Temblor Hoy en China: Sismo de Magnitud 5.5 Sacude la Provincia de Sichuan

El saldo es de 13 personas con lesiones menores y el traslado de casi 200 habitantes, sin que se reportaran víctimas mortales.

Se registra sismo ahora en China. Foto: ReutersSe registra sismo ahora en China. Foto: Reuters

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Sichuan, China, enfrenta un sismo de 5.5 sin víctimas mortales. 13 personas resultaron con lesiones leves y 196 fueron evacuadas. Las autoridades siguen en alerta por posibles réplicas.

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