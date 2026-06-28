¿Cuándo Empieza La Casa de los Famosos 2026? Fecha Exacta de Ingreso de Participantes

Luego de las exitosas y polémicas temporadas, regresa La Casa de los Famosos México en 2026. Conoce la fecha de inicio y cuándo ingresan los participantes confirmados.

Cuándo es la Casa de los Famosos México 2026Se ha confirmado la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México este 2026. Foto: Facebook
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