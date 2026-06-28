¿Cuándo Empieza La Casa de los Famosos 2026? Fecha Exacta de Ingreso de Participantes

Se ha confirmado una nueva temporada del reality show que conquistó a millones de espectadores en televisión y en línea: ¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos México en 2026? En N+ te damos a conocer la fecha exacta de inicio y cuándo entran los participantes confirmados.

En la edición 2025, Aldo de Nigris se consagró como el gran ganador, mientras que Dalilah Polanco se coló hasta ser la subcampeona por parte del Team Día.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué le Pasó a Shiky? Finalista de La Casa de los Famosos Fue Hospitalizado

¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos 2026?

A través de las redes sociales oficiales del reality se confirmó que la cuarta temporada se estrenará el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas, además de contar con transmisión permanente las 24 horas del día mediante ViX.

En dicha fecha ingresarán los participantes confirmados a la casa de La Jefa y permanecerán por varias semanas, si el voto del público lo permite.

En el video promocional, publicado este domingo, se confirma que esta temporada se repite la conducción de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice.

Previamente, se había confirmado que Elaine Haro, participante de la edición anterior, sería la encargada de interpretar el tema musical de la temporada.

¿Cuándo se confirma al primer participante de La Casa de los Famosos México 2026?

De acuerdo con la productora del reality show, Rosa María Noguerón, la fecha tentativa para iniciar con las revelaciones de los participantes será la semana del 5 de julio.

"Ya empezamos, ya grabamos la campaña. (Las revelaciones) empiezan en la semana del 5 de julio. Es una campaña bien diferente a todo lo que hemos hecho en otros años. "Los vamos a sorprender", dijo.

Asimismo, también se realizará la presentación oficial de los conductores. La fecha inicial de estas revelaciones es este próximo lunes 29 de junio-

Así será el orden de cuándo y dónde serán presentados los conductores de La Casa de los Famosos México:

Primer conductor

¿Cuándo?: Lunes 29 de junio.

¿Dónde?: Durante el programa Hoy.

Segundo y tercer conductor

¿Cuándo?: Martes 30 de junio.

¿Dónde?: En el programa Cuéntamelo Ya! serán destapados ambos.

Cuarto y quinto conductor

¿Cuándo? Miércoles 1 de julio.

¿Dónde?: En el programa Hoy serán revelados los dos.

Sexto conductor