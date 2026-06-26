Nijiro Murakami, Actor de 'Alice in Borderland', Es Acusado de Agresión Grave Contra su Expareja

El actor japonés Nijiro Murakami, conocido internacionalmente por interpretar a Chishiya Shuntaro en la serie Alice in Borderland, enfrenta una grave acusación de violencia física contra su expareja. El caso fue remitido a la Fiscalía de Tokio después de que el propio actor reconociera los cargos en su contra.

¿Qué pasó con Nijiro Murakami?

De acuerdo con medios japoneses como Nikkan Sports, Murakami fue acusado de haber causado lesiones graves a la mujer con quien tenía una relación sentimental en 2024, agrediéndola en su domicilio del distrito de Shibuya, Tokio.

Según los informes de la denuncia, el actor golpeó a su entonces novia en cuatro ocasiones: la tomó del cabello, la golpeó contra una ventana y la agredió en el rostro, causándole lesiones que requirieron más de un mes de recuperación.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, acudió a la Policía Metropolitana de Tokio a principios de este año para presentar la denuncia formal. El caso escaló cuando Murakami compareció voluntariamente ante las autoridades y admitió su responsabilidad.

"No cabe duda de que la lastimé", declaró el actor durante el interrogatorio, lo que llevó a la fiscalía a iniciar una investigación para determinar si procede presentar cargos formales.

¿Quién es Nijiro Murakami?

Nijiro Murakami, de 29 años, es hijo de los actores japoneses Murakami Jun y la cantante UA. Debutó en 2014 con la película El chico, la chica y el mar y ganó reconocimiento internacional gracias a su participación en Alice in Borderland, además de títulos como El milagro de la tienda de comestibles Namiya.

En años recientes, el actor ya había manifestado preocupaciones sobre su salud mental y física, lo que lo llevó a tomar un descanso de la actuación en 2023; en ese contexto, abandonó el proyecto teatral Evangelion Beyond y no asistió a la alfombra roja de Tokyo Revengers 2, limitando su presencia a un cameo en la tercera temporada de Alice in Borderland y en la serie Lost and Found.

El escándalo estalló justo cuando el actor retomaba actividades: el próximo 3 de julio se estrena en TV Tokyo el drama Strange: Historias extrañas que no permiten ni siquiera a Junji Ito dormir, con su participación.

Hasta el momento, Murakami no ha emitido ninguna declaración pública y su agencia de representación tampoco se ha pronunciado sobre la situación legal del actor.