Nijiro Murakami, Actor de 'Alice in Borderland', Es Acusado de Agresión Grave Contra su Expareja

El actor japonés Nijiro Murakami admitió haber golpeado a su exnovia en cuatro ocasiones en 2024; el caso fue remitido a la Fiscalía de Tokio tras reconocer los cargos.

nijiro-murakami-actor-alice-in-borderland-acusado-agredir-parejaFoto: GettyImages

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El actor japonés Nijiro Murakami enfrenta graves acusaciones de violencia física contra su exnovia. Conoce los detalles de este caso que ha conmocionado a Tokio.

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