¿A Qué Hora es Brasil vs Japón Mañana 29 de Junio 2026? Horario En Vivo del Partido de 16avos

Tras reconciliarse con el arco en cero, la defensa de Brasil tendrá un duelo de exigencia el lunes en Houston en su primera salida a vida o muerte en el Mundial: el ataque de Japón, que ya ha dado muestras de saber tumbar gigantes. Por ello, es uno de los duelos más esperados y en N+ te decimos a qué hora es Brasil vs Japón en vivo este lunes 29 de junio 2026.

Este domingo arranca la fase de 16avos, con el encuentro entre Sudáfrica y Canadá, como acto de apertura a la segunda jornada de la fase decisiva, que promete un gran espectáculo.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón en vivo?

El partido Brasil vs Japón podrás seguirlo en línea mediante ViX Premium, con el Pase Mundialista.

Brasil llega como gran favorito en el duelo en el Estadio Houston, con capacidad para 68 mil 300 espectadores.

Los cariocas se enfrentarám a un adversario cuyo fútbol ha crecido paulatinamente desde que albergó junto a Corea del Sur la Copa del Mundo de 2002, la última ganada por la Canarinha.

¿A qué hora es Brasil vs. Japón?

El partido de Brasil en los 16vos de final del Mundial 2026 se jugará el lunes 29 de junio en punto de las 11:00 am (centro de México).

Carlo Ancelotti luchará por el pase a los octavos de final ante uno de los únicos tres rivales que ha vencido a su Seleção en sus quince partidos en el cargo. En octubre pasado, los nipones remontaron un 2-0 en contra y se impusieron 3-2 en un amistoso en Tokio.

Historial de Brasil vs Japón

14 de octubre de 2025 (Amistoso): Japón 3 – 2 Brasil

10 de noviembre de 2017 (Amistoso): Japón 1 – 3 Brasil

14 de octubre de 2014 (Amistoso): Japón 0 – 4 Brasil

6 de junio de 2022 (Amistoso): Japón 0 – 1 Brasil

Con información de AFP.