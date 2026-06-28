¿A Qué Hora es Brasil vs Japón Mañana 29 de Junio 2026? Horario En Vivo del Partido de 16avos

Brasil tendrá un duelo de exigencia ante Japón en Houston, en su primera salida a vida o muerte en el Mundial.

Brasil vs JapónEl partido de Brasil en 16avos es ante Japón en Houston. Foto: Getty Images
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