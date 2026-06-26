Hija de Sergio Andrade Exige Justicia: Revela Avances de Demanda y Pide Intervención de Interpol

Antonia Andrade Ríos, hija del exproductor musical Sergio Andrade, reveló nuevos detalles sobre el proceso legal que enfrenta contra su padre y confirmó, mediante sus stories de Instagram, que la Fiscalía General de la República (FGR) respondió a su solicitud después de semanas de insistencia.

En su mensaje escribió: "Gracias FGR México por responder. El proceso continúa para todas las partes posibles. Gracias a todos los demás por continuar difundiendo de la mejor medida posible."

Un caso que podría ser trasnacional

Uno de los detalles más relevantes que Antonia compartió es la dimensión internacional que podría tomar el caso. Explicó que, por la naturaleza de los delitos denunciados y el hecho de que se consideran "delitos continuados" de carácter transnacional, España podría ejercer jurisdicción de manera simultánea con México.

En sus actualizaciones, Antonia explicó que el caso podría desarrollarse de manera paralela en México y España. Esto significa que las autoridades de ambos países tendrían la posibilidad de intervenir al mismo tiempo en la investigación.

Foto: Instagram Antonia Andrade Rios

Las dificultades del proceso

Antes de la respuesta de la FGR, Antonia había señalado que presentó formalmente una denuncia, aunque enfrentó obstáculos para dar seguimiento al caso debido a la distancia geográfica y la falta de respuesta de instancias consulares y judiciales.

La joven, quien reside en España, había dirigido un mensaje explícito a las autoridades mexicanas: "Hay denuncia oficial y… ¡va por vía penal!", aunque aclaró que, por recomendación de las propias autoridades, el documento de denuncia no podía ser compartido públicamente.

Antonia también compartió que su estado de salud le ha dificultado redactar una denuncia más detallada, pero insistió en la importancia de que sea actualizada directamente en México.

Interpol y el paradero de Sergio Andrade

Entre los detalles más contundentes que reveló, Antonia aseguró que buscará que Sergio Andrade sea juzgado en México o en España, por lo que solicitó el apoyo de Interpol para encontrarlo.

Tras salir de prisión en 2007, algunas versiones señalan que el exproductor habría vivido en Cuernavaca, Morelos, mientras otras indican que habría residido en Tlalnepantla, Estado de México, e incluso que su pasaporte marca como última dirección una casa en Yucatán, aunque su licencia de conducir registraría un domicilio en Veracruz, sin confirmación oficial de su paradero actual.

En semanas recientes, Antonia también filtró fotografías actuales de Sergio Andrade y pidió a la comunidad que reporte cualquier información sobre su paradero.

El caso se suma al contexto más amplio del llamado Clan Trevi-Andrade. En marzo de 2026, autoridades argentinas reabrieron una investigación relacionada con denuncias por presunta trata de personas, explotación infantil y esclavitud vinculadas al caso, solicitando colaboración internacional para revisar expedientes, testimonios y documentación.

Hasta el momento no hay información sobre si los delitos denunciados permitirán que se gire una orden de aprehensión en contra del exproductor.