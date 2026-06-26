Hija de Sergio Andrade Exige Justicia: Revela Avances de Demanda y Pide Intervención de Interpol

Antonia Andrade confirmó que la FGR atendió su denuncia contra Sergio Andrade. El caso podría avanzar de forma paralela en México y España como "delito continuado" transnacional, según la joven.

hija-sergio-andrade-denuncia-fgr-responde-caso-internacional-1Foto: REUTERS

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La hija de Sergio Andrade, Antonia, confirma que su denuncia avanza en México y podría extenderse a España. Un caso con implicaciones internacionales. Descubre más sobre este proceso.

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