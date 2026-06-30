Hallan Sin Vida a Fátima Ozoara Cid: Cronología de su Desaparición tras Salir de su Trabajo

Fátima Ozoara Cid Vázquez, joven reportada como desaparecida, fue hallada sin vida hoy, 30 de junio de 2026; el pasado lunes, sus familiares llevaron a cabo bloqueos en Periférico Sur, Ciudad de México (CDMX), para exigir respuesta a las autoridades. En N+ te indicamos la cronología de su desaparición tras salir de su trabajo.

La joven de 20 años fue reportada como desaparecida después de salir de su trabajo. Luego de varios días de intensa búsqueda y de las protestas realizadas por sus seres queridos para exigir avances en la investigación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que la encontraron sin vida en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, en el Estado de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Fátima Ozoara: Así Vieron por Última Vez a Estudiante Desaparecida en CDMX

El pasado 29 de junio de 2026, sus familiares bloquearan los carriles centrales y laterales de Periférico Sur para pedir a las autoridades acelerar las labores de búsqueda.

¿Qué pasó con Fátima Ozoara Cid Vázquez?

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Fátima Ozoara Cid Vázquez, estudiante y auxiliar de Enfermería, fue vista por última vez el 21 de junio de 2026, cuando salió de su centro de trabajo en la alcaldía Álvaro Obregón.

Desde entonces, sus familiares emprendieron su búsqueda y pidieron la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar con su paradero.

Durante las movilizaciones, una tía de la joven compartió a N+ que una persona fue detenida, sin embargo, precisó que a pesar de ello, no se dieron más avances, por lo que decidieron hacer bloqueos.

La madre de Fátima relató previamente a N+ que luego de la desaparición de su hija, obtuvo acceso a grabaciones de cámaras de seguridad, en las que pudo confirmar que la joven salió del lugar donde residía, pero ya no regresó.

Detienen a Joel Ricardo 'N' por desaparición de Fátima

La Fiscalía capitalina precisó que Joel Ricardo 'N' fue detenido por su probable participación en la desaparición de Fátima.

Luego de las investigaciones, que implicaron entrevistas y del análisis de videograbaciones, permitieron "establecer la posible participación del detenido en los hechos".

Fue el pasado 23 de junio de 2026 cuando capturaron al presunto responsable, quien fue llevado ante el Ministerio Público, "posteriormente, en audiencia inicial, un juez de control calificó como legal su detención; la Fiscalía CDMX formuló imputación por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada", detallaron las autoridades capitalinas.

FBPT