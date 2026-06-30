Hallan Sin Vida a Fátima Ozoara Cid: Cronología de su Desaparición tras Salir de su Trabajo

Fátima Ozoara Cid, desaparecida tras salir de su trabajo, fue hallada sin vida; sus familiares exigen justicia

Fátima Ozoara Cid VázquezFátima Ozoara Cid Vázquez fue hallada sin vida. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+