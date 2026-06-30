Cuatro Muertos y Un Herido Deja Accidente entre Camioneta y Transporte de Personal en Tlaxcala

Alrededor de las 6:00 de la mañana de este martes 30 de junio, cuatro integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, perdieron la vida en un aparatoso choque frontal registrado sobre la carretera federal México-Veracruz, a la altura de la comunidad de San Francisco, en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala.

En el accidente estuvieron involucrados un camión de transporte de personal y una camioneta particular color blanca en la que viajaban cinco personas.

Mueren cuatro integrantes de una familia tras accidente en la carretera federal México-Veracruz

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de la camioneta presuntamente se quedó dormido y al abrir los ojos perdió el control de la unidad y se impactó contra el microbús, provocando que ambas unidades salieran del camino.

El accidente movilizó rápidamente a cuerpos de emergencias por lo que al lugar llegaron ambulancias, elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional División Carreteras.

Las cuatro víctimas murieron prensadas entre los fierros retorcidos del vehículo particular, por lo que fue necesaria la ayuda de elementos de rescate urbano del CRUMT para que sus cuerpos fueran extraídos con equipo hidráulico.

Accidente familiar deja cuatro muertos y un sobreviviente en Cuapiaxtla, Tlaxcala

Por otro lado, paramédicos de Cuapiaxtla brindaron atención prehospitalaria al único sobreviviente de la camioneta, quien resultó gravemente lesionado por lo que fue trasladado de manera urgente a un hospital, se sabe que era uno de los hijos. También, se dio a conocer que en el transporte de personal únicamente viajaba el conductor quien se encuentra fuera de peligro.

Minutos más tarde arribó el personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala quien se encargo de realizar el levantamiento de cadáveres y la toma de evidencias para deslindar o fincar las responsabilidades correspondientes.

El tráfico se paralizó en la carretera federal México-Veracruz pues la circulación permaneció cerrada varias horas mientras se realizaron las labores de rescate y el retiro de las unidades siniestras con el apoyo de grúas.

Con información de Genaro Zepeda

MCS