Cuatro Muertos y Un Herido Deja Accidente entre Camioneta y Transporte de Personal en Tlaxcala

Un choque frontal dejó sin vida a una familia sobre la carretera federal México-Veracruz a la altura de Cuapiaxtla, Tlaxcala; Hubo un sobreviviente.

Cuatro muertos tras accidente en Cuapiaxtla, Tlaxcala.Foto: Ventana Pública

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Choque en Tlaxcala: una familia pierde la vida en la carretera México-Veracruz. Un sobreviviente es trasladado al hospital. Infórmate sobre este lamentable suceso.

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