¿Cómo Está el Fan Festival del Zócalo CDMX? Así se Vive el Ambiente por México vs Ecuador

La alegría por los partidos del Mundial se siente en el Fan Festival del Zócalo; así está el ambiente por el juego de México vs Ecuador

Personas bajo la lluvia en CDMX el 28 de junio 2026Personas bajo la lluvia en calles de la CDMX el 28 de junio 2026. Foto: N+

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