¿Cómo Está el Fan Festival del Zócalo CDMX? Así se Vive el Ambiente por México vs Ecuador

La emoción por el partido entre México y Ecuador ya se siente, desde muy temprano hoy, 30 de junio de 2026, varios aficionados comenzaron a llegar al Fan Festival instalado en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX); así se vive el ambiente mundialista.

Antes de que abrieran las puertas del recinto, ya había más de 200 personas formadas para ingresar y asegurar un lugar para disfrutar de la transmisión de los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial, especialmente el encuentro de la Selección Mexicana programado para las 19:00 horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México vs Ecuador: Aficionados Llegan al Fan Festival de la CDMX a Pesar de las Lluvias

Así es el acceso al Fan Festival del Zócalo

Para garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades desplegaron un operativo integrado por 15 mil elementos de distintas corporaciones.

Como parte de las medidas de ingreso, el personal realiza revisiones de mochilas y pertenencias. Además, no está permitido entrar con bebidas alcohólicas ni con alimentos, por lo que los asistentes deben considerar estas restricciones antes de acudir al evento.

Aunque la lluvia ha estado presente desde la mañana en distintos puntos de la Ciudad de México, el clima no ha frenado el entusiasmo de los seguidores del fútbol.

Muchos aficionados llegaron preparados con impermeables y ropa para protegerse del agua mientras esperan el inicio de las actividades y la transmisión de los encuentros mundialistas.

El Fan Festival del Zócalo permanecerá abierto de 9:30 a 21:30 horas y transmitirá los tres partidos programados para este martes:

Costa de Marfil vs. Noruega: jugarán a las 11:00 horas.

Francia vs. Suecia: 15:00 horas.

México vs. Ecuador: 19:00 horas.

FBPT