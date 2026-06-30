Llamado de Sheinbaum a la Afición por Partido México vs Ecuador: Pide Respeto y Responsabilidad
La presidenta Claudia Sheinbaum hace un llamado ante el partido de este martes entre México y Ecuador en el estadio sede en Ciudad de México
Aficionados de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia, durante el “Banderazo Mexicano”, el 29 de junio. Foto: Cuartoscuro
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¡Gran emoción por el México vs Ecuador! Sheinbaum pide respeto y responsabilidad.
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PorRedacción N+
Ante el partido de México vs Ecuador hoy, 30 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la afición mexicana para ser siempre “respetuosos de los demás”.
Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la mandataria destacó la alegría que se vive entre los aficionados por el papel de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pero reiteró la importancia del respeto.
“Hay que ser respetuosos siempre de todos los demás, se entiende la alegría, pues es una alegría enorme cuando gana la Selección y el deseo de celebrar entre todos. Pero es importante el respeto siempre a todos los demás”, insistió.
Así lo dijo al ser cuestionada sobre luego de que la afición mexicana acudió a las afueras del hotel donde se hospeda la escuadra de Ecuador.
Llamado a recoger la basura
Adicionalmente, Sheinbaum Pardo pidió a los aficionados recoger la basura tras los festejos, pues recordó cómo ha quedado Paseo de la Reforma luego de las celebraciones por los triunfos de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.
Sin embargo, reiteró que es un momento de alegría y que ha habido saldo blanco. Incluso hizo énfasis en que el último festejo congregó a 800 mil personas en Reforma.
“Me decían que hasta las 5 de la mañana, en el último partido, había personas todavía celebrando y festejando, divirtiéndose”, comentó.
“Entonces que se haga con responsabilidad siempre, confiamos en las mexicanas y los mexicanos que lo hagan con responsabilidad”, sostuvo.