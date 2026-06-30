Llamado de Sheinbaum a la Afición por Partido México vs Ecuador: Pide Respeto y Responsabilidad

La presidenta Claudia Sheinbaum hace un llamado ante el partido de este martes entre México y Ecuador en el estadio sede en Ciudad de México

Aficionados de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia, durante el “Banderazo Mexicano”, el 29 de junio. Foto: CuartoscuroAficionados de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia, durante el “Banderazo Mexicano”, el 29 de junio. Foto: Cuartoscuro

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¡Gran emoción por el México vs Ecuador! Sheinbaum pide respeto y responsabilidad.

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