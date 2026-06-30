“Tenemos que Hacer Historia”: Brian Gutiérrez en Entrevista N+ Sobre Partido México vs Ecuador

En entrevista exclusiva, Brian Gutiérrez habla sobre los logros del equipo y el ambiente positivo al interior

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Entrevista N+ con Brian Gutiérrez: México, Listo para Partido vs Ecuador; 'Tenemos que Ganar"

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Con el objetivo claro de ganar, Brian Gutiérrez narra cómo la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Ecuador.

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