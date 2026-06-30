“Tenemos que Hacer Historia”: Brian Gutiérrez en Entrevista N+ Sobre Partido México vs Ecuador

México está muy listo para enfrentar a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026, según declaró el seleccionado nacional Brian Gutiérrez en entrevista con N+, en la cual también dejó en claro el objetivo de la escuadra: “Tenemos que ganar”.

En exclusiva con el periodista Eduardo Salazar, el mediocampista de la Selección Mexicana habló sobre los logros del equipo y el ambiente positivo al interior, y refrendó el deseo de los jugadores de hacer historia.

“Muy listo, tenemos que ganar, ese es el objetivo. Estamos en esa meta para nosotros”, declaró.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México en la Fase de Grupos: Los Récords de la Selección en el Mundial 2026

Apoyo de la afición los motiva a hacer historia

Al ser cuestionado sobre al apoyo de la afición mexicana, que partido tras partido le expresa su cariño y celebra sus triunfos, Gutiérrez comentó que es un motivo más para hacer historia.

“Agradecer eso, agradecer el apoyo que nos dan, nos motiva más para hacer más historia, para ayudar al país y poner el nombre de México en lo más alto”, dijo.

El futbolista afirmó que el equipo está muy enfocado, se cuida mucho y está ilusionado con lo que ha ocurrido en los tres encuentros que ha tenido hasta el momento en el Mundial 2026.

Pero recalcó que tienen “esta meta que nos proponemos: que tenemos que hacer historia”.

Así es la relación al interior del equipo

El seleccionado nacional narró también cómo es la convivencia en el equipo, cómo se cuidan, cómo están y cómo entrenan, algo que les ha ayudado mucho.

Señaló que le gustaría que esta generación de futbolistas sea recordada como un grupo unido, que va a dar todo en el campo y que quiere dar esa alegría a la gente.

También contó que Guillermo Ochoa les da consejos a los jugadores más jóvenes y eso les ayuda en el campo; “es una leyenda (…) Ha pasado por muchas cosas en el futbol, sabe mucho de futbol, entonces creo que sus consejos que nos dan es para llevar en el campo y creo que eso nos ayuda mucho”, señaló.

¿Se ven en octavos de final?

Brian Gutiérrez destacó que “obviamente sí” se ven en octavo de final, pero reiteró que la meta está primero en ganar el partido de este martes.

SPB