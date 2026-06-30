Esta Es la Marca que México Impuso en Este Mundial 2026 con Triunfos en Primera Fase

México ha jugado seis partidos inaugurales en diversos mundiales: De esos, tres habían sido derrotas y dos empates. Pero el pasado 11 de junio de 2026, por primera vez en su historia, ganó un partido inaugural y con esto comenzaron los récords.

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Al ganar sus tres partidos de fase de grupos sin recibir un solo gol, México se sumó a las cuatro selecciones que habían logrado esta hazaña en la historia: Brasil en el 86, Italia en el 90, Argentina en el 98 y Uruguay en 2018.

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Las selecciones que no han recibido gol

Hasta este momento, México y España son las únicas selecciones que no han recibido ni un solo gol en esta Copa del Mundo.

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Y para seguir con la racha perfecta, hoy la Selección Mexicana juega en casa. “El Tri” nunca ha perdido un partido de Mundiales jugando en el estadio de la Ciudad de México, donde ha tenido partidos en tres Copas del Mundo.

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México vs Ecuador hoy

México se enfrentará a Ecuador, selección a la que le ha ganado en cinco de los siete enfrentamientos que han tenido en torneos oficiales, como la Copa América y el Mundial.

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Las cifras de la afición

Y por su parte, la afición mexicana también tiene cifras que sorprenden. La asistencia al Ángel de la Independencia en este Mundial ha crecido partido tras partido, hasta llegar a 800 mil personas el miércoles pasado.

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Hoy, con la mira en los octavos de final, México buscará seguir invicto y con el Ángel de la Independencia listo para una fiesta aún más grande.

SPB