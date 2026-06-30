Esta Es la Marca que México Impuso en Este Mundial 2026 con Triunfos en Primera Fase

Conoce cómo ha sido el papel de la Selección Mexicana en la fase de grupos

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México en la Fase de Grupos: Los Récords de la Selección en el Mundial 2026

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Conoce el papel de México en el Mundial 2026: invictos y sin goles en contra en la fase de grupos. Hoy enfrenta a Ecuador en un estadio donde nunca han perdido. ¿Lo lograrán?

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