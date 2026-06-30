Ecuador se Queja por "Hechos Antideportivos" en CDMX antes de Partido vs México

Ecuador toma medidas por 'hechos antideportivos' antes del partido contra México; esto comunicaron

ecuadorEcuador toma acciones contra México y acusa "hechos antideportivos". Foto: Cuartoscuro

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