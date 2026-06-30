Ecuador se Queja por "Hechos Antideportivos" en CDMX antes de Partido vs México

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) se quejó hoy, 30 de junio de 2026, por los hechos "antideportivos" previo al partido contra la Selección Mexicana.

Por medio de un comunicado, la FEF informó que expresó su inconformidad por las acciones registradas durante la concentración de la selección ecuatoriana en Santa Fe, Ciudad de México (CDMX).

"Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar", compartieron.

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¿Por qué se quejó la Federación Ecuatoriana de Fútbol?

El reclamo se debe a que la noche del pasado 29 de junio de 2026, aficionados de la Selección de México se dieron cita afuera del hotel del equipo rival para "festejar" con ruido.

Los seguidores del combinado nacional, usaron megáfonos, bocinas de los carros y motos para hacer ruido por varios minutos, con la intención de impedir el descanso del equipo sudamericano, que había llegado a la capital mexicana tras un largo traslado.

Además, hay un motivo por el que el encuentro podría cancelarse, en N+ te explicamos por qué: ¿Se Puede Suspender México vs Ecuador Hoy? Motivo para Cancelar Partido de la Selección.

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