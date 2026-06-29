¿Se Puede Suspender México vs Ecuador Mañana? Motivo para Cancelar Partido de la Selección

Te decimos el motivo por el que podría suspenderse el partido México vs Ecuador, mañana 30 de junio de 2026

Selección MexicanaLa Selección Mexicana luego del partido contra Chequia en el que se impuso 3-0. Foto: Cuartoscuro

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