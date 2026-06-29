¿Se Puede Suspender México vs Ecuador Mañana? Motivo para Cancelar Partido de la Selección

La Selección Mexicana ya pasó a los 16avos de final por lo que mañana es el partido México vs Ecuador. Te decimos el motivo por el que podría suspenderse el encuentro del Mundial 2026.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer cómo estará el clima mañana en la Ciudad de México, durante el partido de la Selección mexicana en el estadio sede en CDMX.

Cabe recordar que hace unos días, el inicio del segundo tiempo del partido Francia vs Irak se suspendió por una tormenta eléctrica.

¿Se puede suspender México vs Ecuador mañana?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX pronosticó:

Antes del partido: De 17:00 a 19:00 horas, chubascos y temperatura de 24 a 23 °C .

Durante el partido: De 19:00 a 21:00 horas, chubascos y temperatura de 23 a 20 °C .

Después del partido: De 21:00 a 23:00 horas, lluvias ligeras, con temperatura de 20 a 18 °C.

Informe sobre las condiciones meteorológicas para el partido de México contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México: chubascos antes y durante el encuentro; lluvias ligeras al terminar.



Mantente informado y toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/DcvbgNmjTQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2026

Además, el Servicio Meteorológico Nacional alertó que durante el encuentro México vs Ecuador hay posibilidad de lluvias en la CDMX, esto debido a:

Canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmosfera sobre el interior del territorio nacional, el paso de la onda tropical número 13 en el sur y occidente del país, una línea seca en la frontera norte de México, además de inestabilidad atmosférica.

También se informó que hay una zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California que incrementó a 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

Así como una zona de baja presión frente a la costa sureste de los Estados Unidos, que mantiene 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

La zona de baja presión al suroeste de la península de #BajaCalifornia incrementó a 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. Zona de baja presión frente a la costa sureste de los Estados Unidos, mantiene 10 % de prababilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. pic.twitter.com/bYLrJXI2ty — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 29, 2026

Debido a las condiciones del clima para el 30 de junio 2026, el partido México vs Ecuador se podría suspender, de acuerdo con los protocolos de Protección Civil y la FIFA.

Protocolo en caso de posible suspensión del partido México vs Ecuador

Este es el protocolo en caso de posible suspensión del partido México vs Ecuador mañana, 30 de junio de 2026, en el Estadio sede CDMX:

El juego de suspende inmediatamente si se detecta un rayo en un radio de ocho millas (13 kilómetros) alrededor del estadio y solo puede reanudarse después de 30 minutos sin que se produzca otro.

Cualquier nueva detección de rayos reinicia la cuenta regresiva, lo que significa que los retrasos pueden extenderse durante varias horas si persisten las tormentas eléctricas.

Desalojo del campo: Todos los jugadores y personal que se encuentre en el césped, deben resguardarse en zonas cubiertas, manteniéndose alejados de rejas o elementos metálicos.

Luz verde: Cumplido el lapso de seguridad sin novedades climáticas, se concede el retorno a la cancha.

Fase de reactivación: Los equipos disponen de un período de 5 a 10 minutos para realizar ejercicios de calentamiento y evitar lesiones.

Dictamen definitivo: Si la suspensión momentánea excede los 45-60 minutos, las autoridades evalúan si es viable reanudar el juego o si se opta por postergarlo.

Con información de N+