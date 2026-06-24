¿Qué Pasa Si se Suspende el Partido México vs Chequia por Lluvia Hoy? Así los Protocolos

Apenas hace unos días vimos que se suspendió el partido de Francia e Irak durante varios minutos por tormenta eléctrica. Ahora, el juego de México vs Chequia por el Mundial 2026 tiene pronóstico de fuerte lluvia, por eso acá te decimos qué pasa si se cancela el encuentro en el Estadio sede CDMX y cuáles son los protocolos de seguridad.

Prácticamente todo el país espera con ansias el tercer partido de la Selección Mexicana, pues aunque ya está asegurada la clasificación a dieciseisavos de final en primer lugar del Grupo A, aún falta por definir el rival de México en la ronda de 32avos en el Mundial. Toda esta emoción puede venirse abajo debido al riesgo que existe por el pronóstico del tiempo en CDMX para la noche de hoy miércoles 24 de junio.

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¿Qué pasa si se suspende el partido México vs Chequia por lluvia hoy?

Es importante señalar que en ningún reglamento de la FIFA para este Mundial o ediciones pasadas existe un protocolo de emergencia por lluvias o tormentas eléctricas. Los códigos vigentes se limitan a señalar que cada situación se resolverá de forma individual en coordinación con las autoridades climáticas locales.

Bajo ese entendimiento, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua) habló en entrevista para N+ que la decisión de reanudar o reprogramar el partido de México vs Chequia por condiciones meteorológicas adversas depende única y exclusivamente de la FIFA.

"Nosotros tenemos nuestro equipo de meteorología, emitimos alerta por lluvias, no tenemos actividad eléctrica por lluvia. En caso de ser necesario, estamos en coordinación con ellos, pero la decisión la toma FIFA", dijo personal de Segiagua a N+.

Protocolos de emergencia y seguridad en caso de que el partido México vs Chequia sea suspendido

Ante la carencia de un artículo específico que fije las medidas que se toman en caso de tormenta eléctrica durante un partido del Mundial 2026, tanto Protección Civil como la FIFA estarán en constante coordinación para tomar todas las decisiones de seguridad que sean necesarias al momento. Algunos de los protocolos que se siguen son los siguientes:

El juego de suspende inmediatamente si se detecta un rayo en un radio de ocho millas (13 kilómetros) alrededor del estadio y solo puede reanudarse después de 30 minutos sin que se produzca otro.

Cualquier nueva detección de rayos reinicia la cuenta regresiva, lo que significa que los retrasos pueden extenderse durante varias horas si persisten las tormentas eléctricas.

Desalojo del campo: Todos los jugadores y personal que se encuentre en el césped, deben resguardarse en zonas cubiertas, manteniéndose alejados de rejas o elementos metálicos.

Luz verde: Cumplido el lapso de seguridad sin novedades climáticas, se concede el retorno a la cancha.

Fase de reactivación: Los equipos disponen de un período de 5 a 10 minutos para realizar ejercicios de calentamiento y evitar lesiones.

Dictamen definitivo: Si la suspensión momentánea excede los 45-60 minutos, las autoridades evalúan si es viable reanudar el juego o si se opta por postergarlo.

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