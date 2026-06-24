¿Qué Pasa Si se Suspende el Partido México vs Chequia por Lluvia Hoy? Así los Protocolos

El juego de México contra Chequia del Mundial 2026 podría suspenderse hoy por el pronóstico del tiempo en CDMX que indica tormenta

Qué pasa si el partido de México vs Chequia se suspende por lluvias así el protocolo de mergenciaMéxico juega contra Chequia en el Estadio sede CDMX en medio del riesgo de lluvia. Foto: Reuters
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