Bloquean Carretera de Puebla por una Presunta Toma de Gas Ilegal Cerca de un Preescolar

Se registra una manifestación por parte de padres y madres de familia sobre la carretera federal Amozoc–Acajete, a la altura de San Agustín Tlaxco, en Puebla; Exigen el retiro de una presunta toma ilegal de gas LP cerca de escuelas del municipio.

Un grupo de personas bloquearon el paso de automovilistas y transportistas a la altura del pórtico de San Agustín Tlaxco colocando varias llantas en la vialidad.

Los habitantes señalaron que un fuerte olor de gas provocó la evacuación de alumnos del preescolar Nezahualcóyotl, lo que los puso en alerta. Ante esta supuesta toma ilegal de gas LP, los tutores exigieron de manera inmediata la intervención de las autoridades competentes.

Este hecho pone en alarma a la sociedad luego de un caso reciente en el que se registró una explosión de gas LP que pudo terminar en tragedia en el estado de Puebla, por lo que solicitan la clausura de este punto para que los alumnos puedan regresar a clases con seguridad.

Manifestación bloquea el paso en San Agustín Tlaxco, Acajete

Debido al cierre total de circulación en la carretera federal Amozoc–Acajete se reporta una fila kilométrica de vehículos, algunos de los conductores optaron por retornar su marcha para poder salir del congestionamiento.

Se recomienda a los automovilistas a tomar vías alternas para que el tiempo de llegada a sus destinos no se vea afectado. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, sin embargo, se espera la intervención de los tres órdenes de gobierno para realizar el operativo correspondiente.

Explosión de gas LP provoca evacuación en hospital y escuelas de Tepeaca

El pasado 4 de junio se registró una explosión que paralizó al municipio de Tepeaca en Puebla, el estallido se registró en un terreno en donde almacenaban autotanques y pipas de gas LP ubicado en la prolongación Cuauhtémoc s/n colonia San Juan Negrete.

Este siniestro no dejó lesionados, sin embargo, se realizó la evacuación de aproximadamente 2 mil personas del Hospital General de Tepeaca, de la Escuela Preparatoria BUAP “2 de Octubre” y del Centro Escolar Miguel Negrete Novoa.

Con información de N+

MCS