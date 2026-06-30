Bloquean Carretera de Puebla por una Presunta Toma de Gas Ilegal Cerca de un Preescolar

Se registra un cierre vial por una manifestación de padres de familia en la carretera federal Amozoc–Acajete, a la altura de San Agustín Tlaxco.

Manifestación en la carretera federal Amozoc–Acajete.Foto: El Cuarreja

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Manifestación en San Agustín Tlaxco: Padres preocupados cierran la carretera Amozoc–Acajete por el peligro de una toma de gas ilegal cerca de escuelas. ¿Qué harán las autoridades?

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