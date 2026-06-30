Marina y FGR Aseguran Dos Gaseras en Ecatepec por Robo de Hidrocarburos

Marina, FGR y policía de Ecatepec aseguraron dos gaseras en Valle de Aragón y Granjas Independencia por robo de hidrocarburos; hay una detenida y 26 vehículos asegurados

Marina y FGR Aseguran Dos Gaseras en Ecatepec por Robo de HidrocarburosFoto: FGR

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