Marina y FGR Aseguran Dos Gaseras en Ecatepec por Robo de Hidrocarburos

Elementos de la policía municipal de Ecatepec, la Fuerza de Tarea Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron dos gaseras en el Valle de Aragón y en Granjas Independencia durante un operativo de cateo realizado este 30 de junio. La acción, en la que participaron cerca de 50 elementos, dejó una persona detenida por el delito de robo de hidrocarburos.

El despliegue se realizó en cumplimiento de un oficio para la ejecución de diligencias relacionadas con órdenes de cateo a los dos inmuebles, derivado de indagatorias por robo de hidrocarburo, en apoyo a personal de la Policía de Investigación de la FGR y de Pemex.

En la operación participaron también el Grupo de Operaciones Especiales, la Policía Metropolitana y personal naval comisionado en Ecatepec.

Lo que pasó en la gasera de Valle de Aragón

En el primer punto, ubicado en la Avenida Central de la colonia Valle de Aragón 3ª sección, las autoridades catearon el inmueble con razón social "Mega Gas" en seguimiento a una carpeta de investigación. Ahí fue detenida Antonia "N", de 31 años, por el delito de robo de hidrocarburos.

En el mismo sitio quedaron asegurados un camión tipo pipa con capacidad aproximada de 5,000 litros, un vehículo Nissan Tiida que operaba como taxi y un camión de transporte público color amarillo de la marca Cadillac, sin placas de circulación.

¿Qué se encontró en Granjas Independencia?

En la colonia Granjas Independencia, personal de la FGR aseguró el inmueble con razón social "Dima Gas", ubicado en la Avenida Moctezuma 68, también vinculado a una carpeta de investigación.

A espaldas de esta gasera, en la calle Amado Nervio, las autoridades hallaron un tercer inmueble con 26 vehículos, en su mayoría camionetas tipo pipa y camiones de redilas. Once de ellos fueron trasladados con grúa ante la autoridad judicial; los 15 restantes permanecerán dentro del predio.

Lo asegurado en el operativo

Gasera "Mega Gas", Avenida Central, Valle de Aragón 3ª sección.

Gasera "Dima Gas", Avenida Moctezuma 68, Granjas Independencia.

26 vehículos en un tercer inmueble (11 trasladados, 15 en el lugar).

Camión tipo pipa con capacidad de 5,000 litros.

Una persona detenida: Antonia "N", de 31 años.

El contexto del operativo

Las autoridades enmarcaron las acciones dentro de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz, orientada a recuperar la gobernanza en coordinación con instancias federales.