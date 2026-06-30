Fallece Conductor Tras Golpiza por Atropellamiento en Cabo San Lucas

Roberto Arellano Severo, el conductor involucrado en el atropellamiento ocurrido el pasado 24 de junio en Cabo San Lucas durante los festejos por el triunfo de México ante Chequia en el Mundial —incidente que dejó un saldo de 17 personas lesionadas—, murió la mañana de este martes 30 de junio.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, confirmó el fallecimiento.

La golpiza que agravó su estado de salud

Arellano Severo murió a las 9:43 horas, luego de permanecer en estado crítico en el Hospital Juan María de Salvatierra. La causa fue un traumatismo craneoencefálico severo, derivado de la golpiza que, presuntamente, recibió a manos de un grupo de asistentes tras el atropellamiento.

El material disponible no precisa cuántos días permaneció hospitalizado ni el momento exacto en que sufrió la agresión, sólo que ocurrió tras el incidente vial.

Lo que se sabe del caso hasta ahora

24 de junio: ocurre el atropellamiento en Cabo San Lucas, con un saldo de 17 personas lesionadas.

Tras el hecho: un grupo de asistentes presuntamente agrede a golpes a Arellano Severo.

Hospitalización: permanece en estado crítico en el Hospital Juan María de Salvatierra por un traumatismo craneoencefálico severo.

30 de junio, 9:43 horas: muere a consecuencia de las lesiones.

Confirmación: Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, da a conocer el fallecimiento.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento durante los festejos del Mundial?

El atropellamiento se registró la noche del 24 de junio en la zona turística de Cabo San Lucas, Baja California Sur, mientras un grupo de aficionados celebraba el triunfo de México sobre Chequia.

De acuerdo con reportes locales, el conductor se dirigió contra la multitud cerca de la zona centro de la ciudad, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas. Al momento de ese primer reporte, el conductor aún no había sido identificado públicamente; su nombre se conoció hasta la confirmación de su muerte, este martes.

Esa misma noche, Rentería Santana reportó 17 personas lesionadas, una de ellas atendida bajo código de emergencia.

"Al momento, las instituciones de salud reportan la atención médica de personas lesionadas en este lamentable suceso", declaró el funcionario a través de Facebook.

El secretario general detalló en qué hospitales se encontraban los heridos:

IMSS atendió a 10 pacientes: 8 mujeres y 2 hombres.

Hospital General recibió a 3 personas.

Hospital San Luke's atendió a 2 personas.

AMC atendió a 1 persona.

Una persona más recibió atención especializada bajo código de emergencia.

Rentería Santana pidió a las personas lesionadas y a sus familias comunicarse con las autoridades municipales para recibir atención.