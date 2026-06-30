Fallece Conductor Tras Golpiza por Atropellamiento en Cabo San Lucas

Conductor involucrado en el atropellamiento de Cabo San Lucas, que dejó 17 heridos, murió tras permanecer en estado crítico por una golpiza

Fallece Conductor Tras Golpiza por Atropellamiento en Cabo San LucasFoto: Redes

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