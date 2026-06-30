Muere Trabajador Tras Caer de un Piso 14 en Edificio de San Pedro, Nuevo León

Un trabajador perdió la vida la tarde de este martes 30 de junio luego de caer desde el piso 14 de un edificio en construcción, donde realizaba labores de instalación de tubería contra incendios, en el municipio de San Pedro Garza García.

El accidente laboral se registró alrededor de la una con cuarenta y ocho de la tarde sobre la avenida De la Industria, en la colonia Punto Central, en el municipio de San Pedro Garza García.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el hombre se encontraba realizando trabajos de instalación de tubería contra incendios en el piso 14 del inmueble cuando, por causas que aún no han sido determinadas, cayó hasta la planta baja, en el área correspondiente al cubo de tuberías.

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de Protección Civil estatal se movilizaron al sitio para brindar atención. Sin embargo, al arribar confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la caída.

Identifican a víctima de caída

La víctima fue identificada como Román Cordero Mena, de 48 años de edad.

El área fue acordonada mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar si se cumplían las medidas de seguridad necesarias en la obra.

Peritos y personal ministerial realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el trabajador contaba con equipo de protección al momento del accidente ni si existirá alguna investigación adicional en contra de la empresa responsable de la obra. Protección Civil indicó que el caso permanece bajo investigación y se espera que en las