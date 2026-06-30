Muere Trabajador Tras Caer de un Piso 14 en Edificio de San Pedro, Nuevo León

Un trabajador de la construcción murió tras caer desde el piso 14 de un edificio donde realizaba labores de instalación de tubería contra incendios.

Proteccion Civil de NLFoto: PC NL

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Román Cordero Mena, de 48 años, pierde la vida tras caer desde el piso 14 en San Pedro. ¿Se cumplieron las medidas de seguridad? Las investigaciones continúan. Infórmate sobre este caso.

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