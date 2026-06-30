Sentencian a “Pollero” por Accidente de Tráiler que Dejó 56 Migrantes Muertos en Chiapas

El tráiler que circulaba a exceso de velocidad, trasladaba a más de 100 personas migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos

La volcadura de un tráiler lleno de personas migrantes dejó 56 víctimas mortales en ChiapasFoto: Archivo

Destacado

Accidente mortal en Chiapas: tráiler con 191 migrantes volcó dejando 56 muertos. El conductor, condenado a 18 años. ¿Qué llevó a esta tragedia?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+