Sentencian a “Pollero” por Accidente de Tráiler que Dejó 56 Migrantes Muertos en Chiapas

La Fiscalía General de la República (FGR), informó los detalles de la sentencia condenatoria en contra del hombre identificado como el conductor del tráiler que se accidentó cuando trasladaba a más de una centena de migrantes en Chiapas en 2021.

De acuerdo con las autoridades, Isaac “N”, es acusado por su responsabilidad en el delito de tráfico de personas agravado, en perjuicio de 191 personas de nacionalidad extranjera, principalmente guatemalteca, de las cuales 56 perdieron la vida y 135 resultaron heridas.

“Esta persona introdujo a territorio mexicano a diversas víctimas de nacionalidad extranjera, con el fin de trasladarlas sin documentación que acreditara su legal estancia en el país”, afirmó la Fiscalía.

La FGR explicó que Isaac “N”, en coparticipación con otras personas, ordenó al grupo de migrantes a abordar un tráiler modificado con respiraderos.

En coparticipación con otras personas, el sentenciado ordenó a un grupo de 191 migrantes abordar un tráiler modificado con respiraderos.

Sin embargo, durante el trayecto por la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, en Chiapas, el conductor perdió el control del vehículo, el cual volcó.

¿Cuál es la sentencia del conductor involucrado en muerte de 56 migrantes?

Por todo lo anterior, la juez del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, emitió fallo condenatorio al estimar que los medios de prueba desahogados por el Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH)

Entonces, se encontró al acusado responsable en el delito de tráfico de personas agravado, consistente en la introducción y traslado de personas extranjeras en territorio nacional sin documentación migratoria, con resultado de fallecimiento.

“Se impuso a Isaac "N", una pena de 18 años de prisión y multa de un millón 842 mil pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos”, afirmó la FGR.

También, se decretó el decomiso del vehículo del Servicio Federal de Carga.

“En cuanto a la reparación del daño, se dejaron a salvo los derechos de las partes ofendidas para que los hagan valer en la etapa de ejecución de sanciones”, indicó.

El accidente que marcó a todo el país, pero especialmente a Chiapas, ocurrió cuando el tráiler que transportaba de forma clandestina a los migrantes hacinados en la caja del remolque, volcó violentamente al tomar una curva en el kilómetro 9 de la Carretera Federal 190.

El exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control. Al volcarse, el remolque se desprendió e impactó contra un puente peatonal de acero, lo que comprimió la caja y causó el aplastamiento masivo de las personas en su interior.

Las víctimas eran en su mayoría jóvenes, mujeres y niños, quienes emprendieron el viaje desde su lugar de origen para tener una mejor vida.

EPP