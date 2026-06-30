Así Fue la Remontada de México vs Ecuador en el Mundial 2002; Hoy 24 Años Después se Enfrentan

Las selecciones de futbol de Ecuador y México se juegan hoy un boleto a la siguiente fase en un mundial como hace 24 años.

Llama la atención que este martes 30 de junio en el estadio sede de la CDMX es el segundo enfrentamiento entre ambas escuadras en una Copa del Mundo, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Aquel primer y único antecedente fue el 9 de junio de 2002 en el estadio Miyagi que terminó con victoria del tri por 2-1.

Llama la atención que aquella Selección Mexicana como la actual también está dirigida por Javier "El Vasco" Aguirre. Así se vivió aquella histórica remontada de México en el Mundial 2002.

Javier “El Vasco” Aguirre también fue director técnico del México vs Ecuador de 2002. Foto: Reuters

Así fue el primer tiempo de Mexico vs Ecuador de 2002

Apenas al minuto 5 de iniciado el partido sucedió el gol de Ecuador, cuando Ulises de la Cruz mandó un centro al área y el delantero Agustín "Tin" Delgado saltó por encima de la defensa mexicana y con un potente remate de cabeza venció a Óscar "El Conejo" Pérez.

Ese gol fue un balde de agua fría e hizo sentir una eliminación temprana, pero al minuto 28 México anotó su gol, el equipo dirigido por el "Vasco" Aguirre empató y mantuvo la calma y no se desesperó.

Ramón Morales se fue por la banda izquierda y mandó un centro hacia el área chica. Jared Borgetti, definió con un remate de volea con la pierna izquierda para vencer al portero José Ceballos e igualar a 1-1.

Así fue el segundo tiempo de Mexico vs Ecuador de 2002

Al minuto 57, la Selección Mexicana un pase de Johan Rodríguez que recibió Gerardo Torrado desde fuera del área y con un un fuerte disparo de media distancia fue a dar al ángulo de la portería ecuatoriana y se consiguió la histórica remontada.

Alineaciones del partido (Corea-Japón 2002)

Selección Mexicana

Óscar Pérez

Manuel Vidrio

Rafael Márquez

Salvador Carmona

Gerardo Torrado

Braulio Luna

Ramón Morales

Jesús Arellano

Cuauhtémoc Blanco

Jared Borgetti

Johan Rodríguez

Selección de Ecuador

José Ceballos

Augusto Porozo

Iván Hurtado

Ulises de la Cruz

Raúl Guerrón

Edwin Tenorio

Alfonso Obregón

Edison Méndez

Cléber Chalá

Iván Kaviedes

Agustín Delgado

Con este triunfo de 2-1, México obtuvo su segunda victoria consecutiva en el Grupo G, previamente derrotó a Croacia 1-0, y obtuvo prácticamente su pase como líder de grupo hacia los octavos de final del torneo.

Este 2026, la historia se vuelve a escribir en el estadio sede de la CDMX en una fase de eliminación directa.

HVI