Así Fue la Remontada de México vs Ecuador en el Mundial 2002; Hoy 24 Años Después se Enfrentan

Este 2026, la historia se vuelve a escribir en el estadio sede de la CDMX en una fase de eliminación directa: México vs Ecuador

Así Se Vivió Histórica Remontada de México vs Ecuador en Mundial 2002 que También Dirigió AguirreLa selección de México celebra el gol de Gerardo Torrado en el partido del Grupo G contra Ecuador en la Copa Mundial, el 9 de junio de 2002. Foto: Reuters

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Llama la atención que aquella Selección Mexicana como la actual también está dirigida por Javier "El Vasco" Aguirre. Así se vivió aquella histórica remontada de México en el Mundial 2002

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