Goles de Francia Devuelven Sonrisa a DT Didier Deschamps tras Perder a su Mamá en Pleno Mundial

Sus jugadores le han devuelto la sonrisa con tres goles con los que vencieron a Suecia 3-0, a pesar del trago amargo que padece el exjugador y campeón del mundo

Gol de Francia Devuelve Sonrisa a su DT Didier Deschamps trar Perder a su Mamá en Pleno MundialEl director técnico de Francia, Didier Deschamps, es abrazado por sus jugadores, 30 de junio de 2026. Foto: Reuters

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Deschamps se enteró del fallecimiento de su madre al día siguiente de la victoria de Francia sobre Irak, el 22 de junio, que les aseguró el pase a la siguiente ronda. Se perdió la victoria del viernes contra Noruega

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