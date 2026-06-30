Goles de Francia Devuelven Sonrisa a DT Didier Deschamps tras Perder a su Mamá en Pleno Mundial

El director técnico de Francia, Didier Deschamps, regresó con la selección francesa para el partido de dieciseisavos de final contra Suecia en el Mundial 2026, que se disputó este martes, tras viajar a Europa para el funeral de su madre.

Ante la tristeza sus jugadores le devolvieron la sonrisa con las tres anotaciones con las que vencieron a Suecia 3-0, el momento se hizo viral al conmover a los interanautas al saber del trago amargo que padece el exjugador y campeón del mundo.

El seleccionador de Francia Didier Deschamps celebra un gol con los jugadores este martes, en partido contra Suecia, 30 de junio de 2026. Foto: EFE

Deschamps se enteró del fallecimiento de su madre al día siguiente de la victoria de Francia sobre Irak, el 22 de junio, que les aseguró el pase a la siguiente ronda. Se perdió la victoria del viernes contra Noruega.

"Estoy aquí. Estoy bien, y es bueno estar ocupado desde el viernes por la noche, cuando regresé a Estados Unidos", declaró Deschamps.

Francia ganó sus tres partidos de la fase de grupos por primera vez desde 1998, uniéndose a Argentina y México como las únicas selecciones que han ganado los tres encuentros. En busca de su tercer título tras los de 1998 y 2018.

"Para mí fue muy difícil. Y para mí y para la selección francesa era importante que me fuera. Hicieron lo que tenían que hacer", afirmó Deschamps.

“Fue un shock”, dijo el centrocampista Adrien Rabiot, “Confiaba plenamente en nosotros y dimos lo mejor. Nos alegra que haya vuelto. No creo que sea fácil sobrellevar el duelo en estas circunstancias. Esto es futbol, ​​y ahora tenemos el Mundial, así son las cosas”.

¿Quién es el mítico Didier Deschamps?

Deschamps dirigió a Francia en la conquista del título de 2018 y en la final de 2022, donde perdieron en la tanda de penaltis contra Argentina.

Capitán de la selección francesa campeona de 1998, Deschamps asumió el cargo de seleccionador en 2012 y anunció en enero su retirada para este verano. Está intentando convertirse en el segundo entrenador en ganar dos títulos de la Copa del Mundo, después del italiano Vittorio Pozzo en 1934 y 1938.

“Didier regresó con la voluntad de llegar lo más lejos posible en este Mundial. Es algo que, por supuesto, también le ayudará a olvidar un poco estos trágicos sucesos”, dijo Rabiot. “Sonreía mucho. Intentaba mostrarse entusiasta, aunque sé que está muy afectado por el dolor. Creo que intenta no demostrarlo, no transmitir ninguna negatividad al equipo”.

FIFA rechaza brazaletes negros en honor a mamá de Deschamps

La FIFA rechazó la solicitud de la federación francesa de futbol de usar brazaletes negros en honor a la madre de Deschamps.

“Para ser sincero, no cambia mucho para mí”, dijo Deschamps. “No necesitaba un símbolo adicional. Ya tenía suficientes símbolos, ya fueran directos o indirectos”.

HVI