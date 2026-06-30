Se Llena Fan Festival del Zócalo CDMX Dos Horas antes del Partido de México vs Ecuador

Los aficionados, ataviados con la camiseta de la selección y banderas de México, comenzaron a llegar a la plancha del Zócalo desde temprano

Aficionados abarrotan el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: N+Aficionados abarrotan el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: N+
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