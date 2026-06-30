Se Llena Fan Festival del Zócalo CDMX Dos Horas antes del Partido de México vs Ecuador

Desde temprano, los aficionados de la Selección Mexicana comenzaron a arribar al Fan Festival del Zócalo para disfrutar del partido contra Ecuador, que comenzará en punto de las 19:00 horas.

Los aficionados, ataviados con la camiseta de la selección y banderas de México, llegaron a la plancha del Zócalo capitalino con la esperanza de conseguir los mejores lugares frente a la megapantalla instalada.

Pese al pronóstico de lluvias fuertes para esta tarde-noche, los aficionados no dejaban de llegar al Fan Festival, pintando de verde la plancha de la Plaza de la Constitución.

Fan Festival del Zócalo está lleno

Cerca de las 17:00 horas, el Fan Festival del Zócalo se llenó completamente, por lo que sus accesos fueron cerrados.

"Debido a que el Zócalo Fan Festival se encuentra lleno, te invitamos a vivir la emoción del partido desde las pantallas alrededor del Zócalo, el Monumento a la Revolución y el Caballito", informó el gobierno capitalino.

#LaPelotaVuelveACasa | 🚨⚽ Gracias por ser parte de esta gran celebración. Debido a que el Zócalo #FanFest se encuentra lleno, te invitamos a vivir la emoción del partido desde las pantallas alrededor del Zócalo, el Monumento a la Revolución y el Caballito. 🎉🇲🇽 pic.twitter.com/ibpbf6zhn5 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 30, 2026

¿Qué es el Fan Festival del Zócalo de CDMX?

El Fan Festival es un evento, gratuito con registro previo, que ofrece un ambiente festivo y familiar con música en vivo, actividades culturales y una variedad de opciones gastronómicas.

Desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio de 2026, el Zócalo se convertirá en un punto de encuentro clave para los aficionados al fútbol.

AMP