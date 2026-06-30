México vs Ecuador Hoy: ¿Qué Alineación Usará la Selección Mexicana en 16avos del Mundial 2026?

Luego de una fase de grupos impecable, en la que sumó 3 victorias y no recibió ninguna anotación, la Selección Mexicana se juega su futuro ante Ecuador en 16avos de final. No hay mañana, el Tricolor va por el boleto a octavos y para ello recurrirá a sus mejores futbolistas.

México llega como líder del Grupo A, donde superó 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia para sumar 9 unidades en la primera fase, por primera vez en su historia mundialista. Así que llega con una inercia muy positiva, que alienta la esperanza nacional.

Mientras que Ecuador fue tercer lugar del Grupo E, abajo de Costa de Marfil (6) y Alemania (6), luego de cosechar un triunfo, un empate y una derrota que le dejaron saldo de 4 unidades. Sin embargo, llega con la moral muy en alto porque en el último duelo de la fase de grupos superó 2-1 a los alemanes.

Así que el partido México vs Ecuador enfrentará a dos selecciones muy motivadas. La balanza se inclina ligeramente hacia el lado mexicano, ya que se jugará en el Estadio Sede CDMX y la afición se hará sentir desde la ceremonia de los himnos nacionales y hasta el último minuto.

El partido México vs Ecuador se jugará este martes 30 de junio en el Estadio Sede CDMX. La cita para que ruede el balón es a las 19:00 horas.

Alineación México vs Ecuador Hoy: ¿Quiénes Son el 11 de la Selección Mexicana en 16avos del Mundial 2026?

Todo indica que para la siguiente fase el entrenador Javier Aguirre usará la misma alineación que puso para enfrentar el duelo más complicado de la Fase de Grupos que fue ante Corea del Sur el pasado 18 de junio en el Estadio Sede de Guadalajara y que es la siguiente:

México: Raúl "Tala" Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Aunque dadas las buenas actuaciones de Gilberto Mora y Mateo Chávez, es probable que aún tenga un par de dudas para el duelo de 16avos de final.

En el caso de “Morita”, sería lógico que arranque de inicio para acompañar a Erick Lira y Luis Romo, que han sido vitales en la media cancha.

Por lo que respecta a Mateo Chávez, él tiene más posibilidades de entrar de cambio debido a que tuvo un gran desempeño ante Chequia y marcó un golazo. Sin embargo, el entrenador tendría que sentar al experimentado Jesús Gallardo, que no jugó para darle descanso (lo mismo que Raúl Jiménez y Erik Lira).

Con información de N+