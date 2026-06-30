México vs Ecuador Hoy: ¿Qué Alineación Usará la Selección Mexicana en 16avos del Mundial 2026?

El equipo Tricolor juega hoy un partido trascendental y el técnico Javier Aguirre deberá recurrir a sus mejores futbolistas. Esto es lo que sabemos

México se enfrenta a Ecuador en el Estadio Sede CDMXFoto: Reuters

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México, líder del Grupo A, enfrenta a Ecuador en un duelo crucial en el Mundial 2026. Con una alineación sólida y el apoyo de la afición, el Tricolor busca seguir avanzando. ¿Lo lograrán? No te lo pierdas.

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