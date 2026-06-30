Nombran a Miguel Ángel Riquelme Como Nuevo Alcalde de Torreón

Miguel Ángel Riquelme Solís fue designado como alcalde de Torreón por votación unánime en el pleno del Congreso del Estado durante la sesión de este martes.

La diputada Claudia Aldrete, fue la encargada de leer el decreto donde el secretario del ayuntamiento de Torreón, Eduardo Olmos, solicitó que se nombrara al sucesor de Alberto Román Cepeda, quien perdió la vida en días pasados.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, había confirmado que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de donde emanó el anterior alcalde, eligió al senador y exgobernador, Miguel Ángel Riquelme para que continúe el proyecto de seguridad en Torreón.

Riquelme Solís deberá tomar protesta durante una sesión de cabildo en la Presidencia Municipal.

¿Qué cargos ha desempeñado Miguel Ángel Riquelme?

Miguel Angel Riquelme Solís nació el 18 de septiembre de 1970 en Torreón, Coahuila. Es ingeniero en Sistemas Computacionales y actualmente se desempeña como senador de la república.

Diputado Local en el Congreso del Estado de Coahuila entre el 2006 y 2008.

Diputado Federal en la LXI Legislatura entre 2009 y 2012

Secretario de Gobierno de Coahuila entre 2011 y 2012.

Secretario de Desarrollo Social de Coahuila entre 2012 y 2013.

Alcalde de Torreón de 2014 a 2016.

Gobernador de Coahuila de 2017 a 2023.

Senador de la República en la actualidad.

¿Cuándo falleció Román Alberto Cepeda?

Fue el pasado 5 de junio, cuando el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, falleció a los 60 años tras permanecer bajo atención médica debido a complicaciones en su estado de salud. El edil encabezó la administración municipal desde 2021 y cumplía su segundo periodo consecutivo al frente del Ayuntamiento.

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Durante los últimos meses, su condición física generó diversas especulaciones, aunque nunca confirmó públicamente el padecimiento que enfrentaba. Finalmente, permaneció hospitalizado en un nosocomio privado de la ciudad, donde recibió atención especializada hasta su fallecimiento.