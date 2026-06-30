Nombran a Miguel Ángel Riquelme Como Nuevo Alcalde de Torreón

El Congreso del Estado nombró por unanimidad a Miguel Ángel Riquelme como el nuevo alcalde de Torreón.

Nombran a Miguel Ángel Riquelme como Nuevo Alcalde de TorreónFoto: Facebook Miguel Ángel Riquelme Solís

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El Congreso del Estado nombra a Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón. Asume tras el fallecimiento de Román Cepeda.

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