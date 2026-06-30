Canadá Enfría sus Expectativas de Renovación Inmediata del T-MEC

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, rebajó este martes las expectativas de una renovación inmediata del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un día antes de la reunión trilateral fijada como fecha límite para que los tres países definan si buscan prorrogar el acuerdo comercial.

Carney habló ante periodistas en Kuujjuaq, en el norte de Quebec, donde participó en un encuentro distinto al de la revisión del tratado.

Lo que dijo Carney sobre la reunión del T-MEC

Anticipa que no habrá resultados definitorios en el encuentro de mañana.

Espera un intercambio "constructivo" durante la sesión virtual.

Confirma que la reunión será de carácter virtual.

Participarán representantes de los tres países firmantes del T-MEC.

Descarta que Ottawa busque cerrar una resolución el mismo miércoles.

"No espero ningún drama mañana. No estoy buscando mi bolígrafo", afirmó Carney.

El mandatario canadiense también señaló que espera un "intercambio constructivo" en la reunión virtual, aunque dejó claro que su gobierno no prevé una resolución el mismo miércoles.

La reunión trilateral está convocada para este miércoles, fecha límite establecida para que Canadá, Estados Unidos y México comuniquen si desean prorrogar el T-MEC.