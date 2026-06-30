Canadá Enfría sus Expectativas de Renovación Inmediata del T-MEC

Carney descarta avances inmediatos en la revisión del T-MEC antes de la reunión trilateral del miércoles

Canadá Enfría sus Expectativas de Renovación Inmediata del T-MECFoto: Reuters / Archivo

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