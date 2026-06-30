Flamazo en Refinería de Salina Cruz, Oaxaca, Deja 3 Trabajadores de Pemex Heridos

Un nuevo incidente se registró en la refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Pemex en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca.

Al menos tres trabajadores resultaron lesionados por quemaduras cuando realizaban trabajos de mantenimiento.

Trabajadores de Pemex que compartieron información de manera anónima señalaron que se estaban realizando trabajos de soldadura y mantenimiento en una planta que está fuera de operaciones cuando ocurrió una explosión.

Hasta el momento, la paraestatal no ha informado nada de manera oficial.

¿Qué sucedió en la refinería de Salina Cruz?

Más tarde, Pemex informó que, durante la ejecución de trabajos de mantenimiento en la Planta de Alquilación de la Refinería Salina Cruz, se registró un flamazo en la bomba de fondo GA-311 B de la Torre Fraccionadora DA-304.

Dicho evento, añadió, fue controlado de "inmediato conforme a los protocolos de seguridad establecidos".

"Como resultado, tres trabajadores presentaron quemaduras leves, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Pemex para su atención médica. Su estado de salud es estable y permanecen en observación", agregó la empresa estatal.

¿Dónde está la refinería “Antonio Dovalí Jaime” y qué produce?

La Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime" de PEMEX se encuentra ubicada en el municipio de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, México.

Esta es operada por Pemex y su producción incluye una amplia gama de petrolíferos y energéticos, tales como:

Gasolina Magna y Premium

Diésel de ultra bajo azufre (UBA)

Turbosina y gas licuado

Asfalto, azufre, propileno y combustóleo

AMP