Flamazo en Refinería de Salina Cruz, Oaxaca, Deja 3 Trabajadores de Pemex Heridos

Al menos tres trabajadores resultaron lesionados por quemaduras cuando realizaban trabajos de mantenimiento

La refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Pemex en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Foto: CuartoscuroLa refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Pemex en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Foto: Cuartoscuro
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