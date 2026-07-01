Así Quedaron Autos que Estuvieron Más de 24 Horas Inundados en Estacionamiento de Puebla

En el estacionamiento de la plaza comercial Paseo San Francisco, ubicada en la calle 2 Oriente y Bulevar 5 de Mayo, miles de metros cúbicos de agua pluvial son extraídos.

A la mañana siguiente de la intensa lluvia, con motobombas sacaron el exceso de agua que terminó anegada al interior del estacionamiento.

A más de 48 horas de la lluvia extraordinaria que se registró en Puebla, los trabajos de desazolve continúan.

Sacan automóviles que estuvieron bajo el agua desde el domingo 28 de junio

Este martes 30 de junio fue captado el momento en que por lo menos tres vehículos fueron finalmente extrañidos del estacionamiento subterráneo de la plaza, con apoyo de grúas.

Foto: David Celeste

En este establecimiento el sótano y la planta baja se anegaron. Una vez que el nivel de agua disminuya, los autos que quedaron atrapados serán extraídos.

Se inunda el centro histórico de Puebla por fuerte lluvia el fin de semana

La tarde del domingo 28 de junio se reportaron severas inundaciones y accidentes por la fuerte lluvia que se mantuvo por horas en la zona conurbada de Puebla.

Uno de los puntos más afectados, fue el Bulevar 5 de Mayo a la altura de la 2 Oriente del Centro Histórico, donde el desnivel de la vialidad provocó la acumulación de agua de más de un metro de altura.

La inundación generó que por lo menos cuatro automóviles terminaran casi por completo bajo el agua; incluso se aprecia en un video tomado por testigos, que un coche compacto color gris flota en la corriente.

Con información de N+

JAPR