Así Quedaron Autos que Estuvieron Más de 24 Horas Inundados en Estacionamiento de Puebla

En grúa y cubiertos de lodos fueron extraídos los vehículos que estuvieron atrapados desde la lluvia del pasado domingo.

Tres unidades fueron extraídas en grúa después de la lluvia.Foto: David Celeste

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¿Qué pasó con los autos atrapados por la inundación en Puebla? Grúas los rescatan tras una intensa lluvia que dejó el estacionamiento anegado. Conoce más sobre este suceso.

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