Flotan Automóviles por Inundación de Lluvia en Pleno Centro Histórico de Puebla

El drenaje colapsó en Bulevar 5 de Mayo a la altura de la 2 Oriente y varios vehículos terminaron bajo el agua.

Varios vehículos terminaron bajo el agua por la fuerte lluvia.Foto: Emmanuel Ramos

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Impresionante escena en Puebla: coches flotan en el Centro Histórico tras colapso del drenaje por lluvias. ¿Qué medidas se tomarán para evitar más desastres?

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