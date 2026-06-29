Flotan Automóviles por Inundación de Lluvia en Pleno Centro Histórico de Puebla

La tarde de este domingo 28 de junio se reportaron severas inundaciones y accidentes por la fuerte lluvia que se mantuvo por horas en la zona conurbada de Puebla.

Uno de los puntos más afectados, fue el Bulevar 5 de Mayo a la altura de la 2 Oriente del Centro Histórico, donde el desnivel de la vialidad provocó la acumulación de agua de más de un metro de altura.

La inundación generó que por lo menos cuatro automóviles terminaran casi por completo bajo el agua; incluso se aprecia en un video tomado por testigos, que un coche compacto color gris flota en la corriente.

Fuerte lluvia provoca inundación en Avenida Nacional y cubre por completo un automóvil

Un caso insólito ocurrió en la Avenida Nacional a la altura de la 55 Poniente de la ciudad de Puebla, donde el agua cubrió por completo la vialidad y dejó varado un coche de color rojo.

En el vehículo viajaba una pareja que tuvo que abandonar la unidad para ponerse a salvo, mientras que el agua incrementó de nivel hasta tapar casi por completo el coche.

Se inunda la autopista México-Puebla por fuerte lluvia de hoy domingo 28 de junio

Otro de los puntos más afectados fue la autopista México-Puebla, desde la zona de la Colonia Villa Frontera hasta el Hospital de Traumatología y Ortopedia ubicado en la lateral de la vialidad.

En la zona el agua cubrió por completo el pavimento, y conductores optaron por no cruzar hasta que baje el nivel del agua.

En otro tramo del Bulevar 5 de Mayo, un automóvil terminó completamente inundado, a la altura de paso a desnivel del cruce con la Calzada Zaragoza.

Personal de #ProtecciónCivilMunicipal atendió un reporte de emergencia sobre el Bulevar 5 de Mayo.



Asimismo, nuestras unidades continúan atendiendo diversos reportes, realizando acciones para salvaguardar a la ciudadanía.

Ante cualquier emergencia 22 303 8520 pic.twitter.com/rGhxIRFhMM — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 29, 2026

Otros puntos donde automovilistas reportaron inundaciones son la Colonia Huexotitla, Bulevar San Felipe, Los Fuertes y la Diagonal Defensores de la República.

Protección Civil y Policía Municipal auxilian a personas atrapadas dentro de vehículos en distintos sitios de la ciudad.

Muere mujer por colapso de árbol en la Recta a Cholula en Puebla

Un trágico accidente cobró la vida de una persona que viajaba en un coche de color blanco, a la altura de la Colonia La Paz de la capital poblana.

Durante la tarde del domingo, un árbol de tronco grueso colapsó sobre un automóvil dejando como saldo una mujer sin vida que quedó atrapada en los asientos, y una persona lesionada que recibió atención médica.

Personal de Protección Civil y se la Policía Municipal atendieron la emergencia, pero no pudieron salvar la vida de la persona que fue aplastada por el árbol al interior del coche.

Con información de N+

JAPR