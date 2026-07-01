Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 30 de Junio 2026: Ganadores Último Sorteo Mayor del Mes

Hoy se juega el último Sorteo Mayor del mes que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor. Para que no te quedes sin conocer a los ganadores y premios, en N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional (Lotenal) de hoy 30 de junio de 2026.

El último sorteo contemplado en el Calendario de la Lotería Nacional de Junio 2026 rinde homenaje al Día de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad creado por el Gobierno de México para proteger a la ciudadanía y promover el bienestar de los ciudadanos.

La Lotenal confirmó que la ceremonia de premiación comenzará en punto las 20:00 horas de este martes. Y para todos aquellos que por estar viendo el partido México vs Ecuador o alguna otra razón no puedan sintonizarlo, a continuación compartiremos un listado con todos los números que obtuvieron ganancias.

Si aún no estás familiarizado con la dinámica y quieres conocer cómo se Juega el Sorteo Mayor, puedes consultar los resultados de la Lotería Nacional del martes 23 de junio 2026.

¿Dónde y a qué hora ver el Sorteo 4018 de la Lotería Nacional hoy?

El Sorteo Mayor 4018 se podrá seguir a través de la transmisión en directo que habilita la Lotería Nacional en su cuenta de Youtube (Lotenal), específicamente en el apartado de Sorteos Tradicionales.

En punto de las 20:00 horas dará inicio la ceremonia en la que los "Niños Gritones" anunciarán quiénes resultaron ganadores así como los montos que obtuvieron. Aunque la transmisión está en línea desde horas antes para ver los preparativos de las urnas de donde habrán de salir los números.

Puedes observar la premiación en el video a continuación, o directamente en la plataforma de Youtube de la Lotería Nacional siguiendo los siguientes pasos:

Entra a la página de Youtube de la Lotería Nacional.

Da clic en el apartado de Sorteos Tradicionales.

Selecciona la pestaña "En Directo".

Da clic en el video "Sorteo Mayor no. 4018 "Día de la Guardia Nacional".

Resultados Lotería Nacional Hoy 30 de Junio 2026: Ganadores Sorteo Mayor 4018

Dado que la transmisión del partido México vs Ecuador y la ceremonia de premiación se empalman a las 20:00 horas, en N+ te compartimos el listado completo de números ganadores para que puedas observar el video de tu elección sin interrupción.

En cuanto los "Niños Gritones" de la Lotería Nacional comiencen a dar a conocer los dígitos de los billetes premiados, éstos se enlistarán a continuación junto con el monto que obtuvieron.

Recuerda que el premio mayor de este Sorteo entrega 21 millones de pesos en tres series.

El número 39593 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 20156 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio

El número 32063 obtiene premio de 900, 000.

El número 55427 obtiene premio de 240, 000.

El número 54323 obtiene premio de 240, 000.

El número 33085 obtiene premio de 240, 000.

El número 54323 obtiene premio de 240, 000.

El número 33965 obtiene premio de 120, 000.

El número 06778 obtiene premio de 120, 000.

El número 32368 obtiene premio de 120, 000.

El número 12080 obtiene premio de 120, 000.

El número 36273 obtiene premio de 120, 000.

¿Cuánto ganas en el Sorteo Mayor de Lotería Nacional y cuánto cuesta un "cachito"?

El Sorteo Mayor es uno de los Juegos Tradicionales de la Lotería Nacional. Según el número de billetes o "cachitos" que compres será el monto del premio que obtengas, por ejemplo:

Al comprar un "cachito" o billete del Sorteo Mayor puedes ganar hasta 350 mil pesos.

Al comprar una serie del Sorteo Mayor puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Si compraste tres series del Sorteo Mayor, puedes obtener el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

Adquirir un cachito para participar en esta rifa tiene un costo de 30 pesos, mientras que una serie (20 cachitos) cuesta 600 pesos.

SARR