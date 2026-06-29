¿Qué Pasó en la Bolsa Mexicana de Valores Hoy? Suspendió Operaciones por Este Motivo

Este lunes, 29 de junio de 2026, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió operaciones. Te decimos el motivo.

Según los primeros reportes, la actividad se suspendió durante las primeras horas de la jornada de hoy, en la sesión de remate.

¿Qué pasó en la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

Más tarde, la BMV reanudó su sesión de negocios tras una suspensión decretada antes de la apertura. Tras la reactivación de las transacciones, el índice referencial S&P/BMV IPC bajaba un 0.20%, a 67,093.59 puntos.

La BMV aclaró en un comunicado que la sesión se reanudó a las 9:55 horas, luego de la afectación por la duplicidad de información de la base de datos y aclaró que no se trató de una falla tecnológica.

"Esta suspensión no fue un incidente tecnológico que haya afectado la debida operación del Motor de Negociación, MoNet, y se tomaron las medidas necesarias para asegurar la equidad y la continuidad de la negociación", dijo .