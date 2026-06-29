¿Cuánta Agua Tiene el Sistema Cutzamala Hoy? Así Nivel de Presas este 29 de Junio 2026

Las lluvias de la temporada 2026 ha comenzado a beneficiar directamente al Sistema Cutzamala. Te decimos cómo están los niveles de las presa que conforman este importante sistema hídrico hasta hoy, 29 de junio de 2026.

El Sitema Cutzamala es responsable de aportar el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México, tanto en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Cabe destacar que la actual temporada de lluvias, que concluye el 30 de noviembre, servirá para abastecer el año hidrológico 2027, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que se espera que incremente el volumen de las presas en los próximos meses.

Niveles de presas del Sistema Cutzamala

Las lluvias registradas en lo que va de la temporada 2026, ha aumentado el volumen de las tres principales presas que conforman el Sistema Cutzamala, de acuerdo con el último reporte de junio:

Valle de Bravo: Se posiciona como el cuerpo de agua con mayor nivel, operando al 77.42% de su capacidad, con un registro de 305.328 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Presenta un almacenamiento del 64.07%, lo que equivale a 305.328 millones de metros cúbicos.

El Bosque: Registra actualmente el 55.66% de su capacidad, contando con 112.658 millones de metros cúbicos de agua.

En conjunto, el nivel de almacenamiento actual de las presas del Cutzamala es de 536,979,000 millones de metros cúbicos, y tienen un nivel total de 782,521,000 millones de cúbicos.

Con información de N+