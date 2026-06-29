Dos Ciclones, a la Vista: Aviso por Ubicación de Posibles Tormentas

La temporada de lluvias 2026 se encuentra activa en México, por lo que dos ciclones ponen en alerta al país. Te decimos la ubicación de las posibles tormentas tropicales.

Recuerda que durante la actual temporada de ciclones tropicales 2026 se prevé la formación de entre 18 y 21 fenómenos hidrometeorológicos en el Pacífico y entre 11 y 15 en el Atlántico.

Ubicación de posibles tormentas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó de la presencia de dos zonas de baja presión que podrían evolucionar a tormentas en las próximas horas, se trata de:

Una zona de baja presión está al suroeste de la península de Baja California, incrementó a 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. Se localiza a 1,850 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Otra zona de baja presión frente a la costa sureste de los Estados Unidos, que mantiene 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. Se localiza aproximadamente a 1,870 km al noreste de las costas de Quintana Roo.



La zona de baja presión al suroeste de la península de #BajaCalifornia incrementó a 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. Zona de baja presión frente a la costa sureste de los Estados Unidos, mantiene 10 % de prababilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. pic.twitter.com/bYLrJXI2ty — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 29, 2026

Con información de N+