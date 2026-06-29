Detienen a Hombre por Presuntamente Asesinar a su Hijo con una Pala en Mexicali

La víctima, de 36 años, murió en el lugar de los hechos, el presunto responsable fue detenido por la Policía Municipal.

Detienen a Hombre por Presuntamente Asesinar a su Hijo en MexicaliFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante tragedia en Mexicali: un hombre de 36 años muere tras ser presuntamente atacado por su padre con una pala. La Policía Municipal ya detuvo al sospechoso. Descubre más sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+