Detienen a Hombre por Presuntamente Asesinar a su Hijo con una Pala en Mexicali

Un hombre de 65 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Mexicali por su presunta responsabilidad en el homicidio agravado por razón de parentesco consanguíneo de su hijo, de 36 años, durante un hecho registrado la madrugada de este lunes en el ejido El Chopo, en el Valle de Mexicali.

De acuerdo con el boletín de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el incidente fue reportado mediante una llamada al número de emergencias 9-1-1, donde se alertó sobre una discusión entre un padre y su hijo, quienes presuntamente se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a un hombre tendido sobre el suelo con múltiples lesiones provocadas por un objeto contundente. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Según la información oficial, un testigo manifestó que durante la discusión el hombre identificado como Ismael “N”, de 65 años de edad, tomó una pala y presuntamente golpeó en repetidas ocasiones a su hijo hasta dejarlo inconsciente.

La víctima falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones.

Presunto responsable fue detenido en el sitio

Elementos de la Policía Municipal aseguraron a Ismael “N”, quien permanecía en el lugar cuando arribaron las autoridades.

Posteriormente fue trasladado a la Subcomandancia de Zona Oriente, donde se realizaron los trámites correspondientes para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de la carpeta de investigación y será la autoridad responsable de determinar la situación jurídica del detenido.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y las diligencias correspondientes.

Información Kitzia Flores

APG