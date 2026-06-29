Localizan Muerto a Luis Mares, Egresado de la Universidad Tecnológica de León

Luis Mares, joven recién egresado de la Universidad Tecnológica de León, Guanajuato fue encontrado sin vida en un predio baldío sobre el bulevar Delta, familiares confirman el hallazgo.

Luis Mares, joven recién egresado de la Universidad Tecnológica de León, Guanajuato fue encontrado sin vida en un predio baldío sobre el bulevar Delta, familiares confirman el hallazgo.N+

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Impactante hallazgo en León: Luis Mares, egresado de la Universidad Tecnológica, fue encontrado sin vida con lesiones por arma blanca. Familiares confirman la noticia. ¿Qué sucedió? Descubre más detalles.

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