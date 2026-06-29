Mediante redes sociales familiares de Luis Mares confirmaron la muerte del joven de 26 años, quien habían sido encontrado en el bulevar Delta de León, Guanajuato.

El joven recién egresado de la UTL fue encontrado sin vida luego de que sus seres queridos denunciaran su desaparición el pasado 24 de junio. El estudiante había acudido al plantel educativo a recoger sus pases para la graduación pero no regresó jamás a su hogar.

Luis Mares fue visto por última vez en la parada del camión

Las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, señalaban que la última vez que vieron al joven de 26 años fue en la parada de camión del Hospital Regional, justo en las inmediaciones de la universidad.

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Luego de convivir con sus amigos, Luis tomó el camión de regreso a su hogar pero no se le vio más, desapareciendo sin dejar algún rastro.

Las horas fueron largas, la información era escasa, las sospechas comenzaron cuando la mañana del viernes 26 de junio, un cuerpo fue encontrado justo frente a la base de la central de transferencia de la base Delta.

El egresado contaba con lesiones por arma blanca

El informe preliminar señalaba que la víctima no contaba con signos de violencia. Más tarde, autoridades dictaminaron que el cuerpo presentaba múltiples lesiones por arma blanca.

Una de sus hermanas, en sus redes sociales, narró que fue hasta este 27 de junio que la fiscalía les aseguró que aquel cuerpo encontrado entre un predio baldío un día anterior se trataba de Luis.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, no ha informado sobre los avances en las investigaciones.