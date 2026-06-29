El pasado domingo, fueron localizados los cuerpos de tres hombres dejado de un puente vehicular en Apaseo El Grande, Guanajuato.

Conductores y transeúntes avisaron a las autoridades de Apaseo El Grande, que se les requería su apoyo bajo el puente de la carretera Apaseo El Grande - Celaya.

Policías y paramédicos confirman la muerte de tres hombres

Policías municipales llegaron al sitio indicado en las inmediaciones de la comunidad de Rancho Nuevo, donde confirmaron la denuncia.

De inmediato, la vialidad fue cerrada y acordonado el lugar, a donde llegaron paramédicos solamente para asegurar la muerte de las personas encontradas.

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Elementos de distintas corporaciones estatales y federales, arrobaron a la zona para comenzar con las indagatorias necesarias y asegurar los alrededores.

Los cuerpos contaban con signos de violencia, siguen sin identificar

Según los primeros reportes, los hombres localizados presentaban evidentes signos de violencia en varias partes de su cuerpo.

Agentes ministeriales realizaron la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y detener a los presuntos responsables.

Mientras que integrantes del Servicio Médico Forense, tras varias horas, pudieron hacer el levantamiento de los cuerpos, para practicarles la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconocen las identidades de los cuerpos encontrados y no se cuentan con personas detenidas.