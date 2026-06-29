Hallan Restos Humanos Abandonados Debajo de un Puente Vehicular en Guanajuato

Los cuerpos de tres hombres sin vida, fueron encontrados debajo de un puente vehicular en las inmediaciones de la comunidad de Rancho Nuevo en Apaseo El Grande, Guanajuato.

Tres Hombres Muertos Fueron Hallados Debajo de un Puente Vehicular en Apaseo El GrandeN+

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Tres hombres sin vida y con signos de violencia fueron hallados en Guanajuato. La investigación sigue abierta, sin detenidos hasta ahora.

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