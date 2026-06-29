Siguen Tormentas Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Cae Fuerte Lluvia?

La SGIRPC advirtió sobre lluvias fuertes en la CDMX; te indicamos desde qué hora comenzarán

Lluvia en CDMX hoy. Foto: N+Lluvia en CDMX. Foto: N+

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