Siguen Tormentas Hoy en CDMX: ¿A Qué Hora Cae Fuerte Lluvia?

La Ciudad de México (CDMX) inicia la semana con pronóstico adverso en N+ te decimos a qué hora caen fuertes lluvias hoy, 29 de junio de 2026.

Debido al pronóstico de este lunes, las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de granizo y actividad eléctrica.

De acuerdo con el boletín meteorológico de la SGIRPC, este lunes predominará un ambiente cálido después del mediodía, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y las condiciones favorecerán el desarrollo de tormentas durante la tarde y noche.

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¿A qué hora lloverá más fuerte en la CDMX?

El pronóstico indica que las lluvias de mayor intensidad se presentarán entre las 13:00 y las 21:00 horas, principalmente en las zonas poniente y sur de la capital.

Las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de 15 a 49 milímetros, por lo que existe la posibilidad de encharcamientos, afectaciones viales y aumento en los niveles de algunos cuerpos de agua.

Además de la lluvia, las tormentas podrían estar acompañadas de rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Se espera una temperatura máxima de 23 grados Celsius y una mínima de 13 grados.

FBPT