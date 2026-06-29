¿Cómo Estará el Clima Hoy 29 de Junio en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Las condiciones de estabilidad meteorológica prevalecerán durante la presente semana en Monterrey y el noreste de México, por lo que se esperan días con cielo mayormente soleado, calor moderado y escasas probabilidades de lluvia.

Este lunes 29 de junio, la jornada inició con temperaturas de 23 a 25 grados, cielo entre soleado y medio nublado, además de buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo ambiental.

Durante la tarde se espera un ambiente soleado y caluroso, con temperaturas máximas cercanas a los 34 grados, sin pronóstico de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones se mantendrán prácticamente sin cambios de lunes a sábado, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 y 35 grados.

Aumentan probabilidades de lluvia

Sin embargo, hacia el fin de semana aumentan ligeramente las probabilidades de lluvia. Para el domingo se prevé un 36 por ciento de posibilidad de precipitaciones, mientras que para el lunes siguiente el potencial aumenta a 42 por ciento, porcentaje que ya comienza a ser considerable.

En el resto del país, las lluvias continuarán concentrándose en las regiones centro, oriente, occidente y a lo largo de la Sierra Madre Occidental, debido a la combinación de un centro de baja presión, una vaguada en altura, canales de baja presión y el paso de la onda tropical número 13 frente a las costas de Guerrero.

No obstante, estos sistemas meteorológicos permanecen alejados del noreste de México, por lo que no tendrán efectos importantes en Nuevo León durante los próximos días.