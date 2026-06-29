¿Cómo Estará el Clima Hoy 29 de Junio en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima con el meteorólogo Mauro Morales.

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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¡Atención Nuevo León! Esta semana será mayormente soleada con calor moderado. Las lluvias podrían regresar el domingo con un 36% de probabilidad. Conoce el pronóstico completo.

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Nuevo León: Pronóstico del clima y temperaturas para hoy