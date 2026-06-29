Paro de Labores Indefinido en la UAS: ¿Por Qué Hay Protesta en Universidad de Sinaloa?

Trabajadores de la UAS colocan banderas rojinegras en las puertas de 173 planteles en todo Sinaloa

Paro en planteles de la UAS en Sinaloa. Foto: Facebook SUNTUAS Sección AcadémicosParo en planteles de la UAS en Sinaloa. Foto: Facebook SUNTUAS Sección Académicos

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Paro indefinido en la UAS: 173 planteles cerrados en Sinaloa. ¿Qué sigue para la universidad?

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