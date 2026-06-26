Ejército Refuerza Seguridad en Sinaloa: Llega Contingente de Fuerzas Especiales a Culiacán

Miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arriban a Sinaloa en avión de la Guardia Nacional; serán desplegados en varios puntos

Miembros de las fuerzas especiales del Ejército refuerzan seguridad en Sinaloa. Foto: X @EJTO_FAM_GNMiembros de las fuerzas especiales del Ejército refuerzan seguridad en Sinaloa. Foto: X @EJTO_FAM_GN

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Culiacán recibe a miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Conoce los detalles del despliegue militar en Sinaloa.

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