Ejército Refuerza Seguridad en Sinaloa: Llega Contingente de Fuerzas Especiales a Culiacán

Un contingente de militares arribó a Sinaloa hoy, 26 de junio de 2026, para reforzar la seguridad y contribuir a la construcción de la paz en el estado, ante el aumento de homicidios.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se trata de 90 miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, quienes llegaron a territorio sinaloense hoy por la mañana.

Los soldados partieron a las 08:35 horas de este viernes, a bordo de una aeronave Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional (GN).

El vuelo partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX) con destino a la Base Aérea Militar de Culiacán, Sinaloa, según notificó el Ejército Mexicano en redes sociales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Blindan Sinaloa: Fuerzas Especiales Llegan al Estado para Reforzar la Seguridad

Incremento de homicidios en Sinaloa

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), Sinuhé Téllez López, informó que desde hace aproximadamente tres días hubo un incremento en el número de homicidios.

“Entonces, desde la Secretaría de la Defensa Nacional mandaron un reforzamiento con personal de fuerzas especiales”, dijo a medios de comunicación.

Cabe señalar que ayer hubo un operativo en Escuinapa, que derivó en bloqueos en la zona.

Esta mañana, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que ayer se logró la detención de Misael “N”, alias “Güero Pink”, identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur del estado, junto con Hilario “N”, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

A Misael “N” se le identificó por su probable participación en el secuestro y asesinato de los mineros en el municipio de Concordia; además del secuestro de los turistas originarios del Estado de México en Mazatlán en enero y febrero de este año.

Despliegue de seguridad

Luego del arribo del contingente de militares, el funcionario estatal indicó que los soldados serán desplegados principalmente en la zona sur y en Culiacán, “para atender esa problemática que se registró el día de ayer”.

El titular de la SSP aclaró que todos de manera conjunta trabajarán para la seguridad: las fuerzas federales, estales y municipales.

Sobre la detención de Hilario “N”, indicó que desde hace 8 meses había pedido su renuncia como director de la policía municipal de Escuinapa.

“Fue una decisión, nos sorprendió que estuviera trabajando con esta persona, pero ya serán las leyes las que lo van a juzgar”, indicó.

Agregó que las fuerzas federales estarán de manera permanente apoyando al estado.

SPB