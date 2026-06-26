Autoridades del estado de Nuevo León confirmaron que no habrá clases el próximo lunes, día en el que se llevará a cabo el parido de dieciseisavos del Mundial 2026, donde se enfrentarán las selecciones de Países Bajos y Marruecos en el Estadio Sede Monterrey.

El gobernador Samuel García declaró día escolar inhábil el próximo lunes 29 de junio de 2026 en Nuevo León, al igual que se hará en Guadalajara y la Ciudad de México, esto con el objetivo de facilitar la movilidad urbana durante el juego de dieciseisavos de Países Bajos vs Marruecos, que se llevará a cabo en el Gigante de Acero, ubicado en el municipio de Guadalupe.

Agregó que se espera en la ciudad la visita de aproximadamente 15 mil turistas holandeses y miles de marroquíes para el partido entre Países Bajos contra Marruecos, que será el último juego de Mundial 2026 que se disputará en la Sede Monterrey, por ello, y para agilizar la movilidad, el lunes será día feriado en escuelas públicas y privadas de todos los niveles.

¿Habrá home office en Monterrey para los dieciseisavos del Mundial de Futbol?

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, también informó que se aplicará una medida similar para trabajadores del sector gobierno, a excepción de quienes ejerzan actividades esenciales como los elementos de seguridad y Protección Civil. Se laborará toda la mañana hasta la hora de comida.

Respecto a los trabajadores del sector privado, el mandatario exhortó a las empresas para que permitan a sus empleados realizar sus actividades en modalidad home office.

Conmino al sector privado a que en la medida de lo posible me ayuden con esquemas híbridos de home office o a dar la tarde, pasar los juegos, eso está en su cancha, ustedes deciden

Dijo el Samuel García respecto a quienes laboran en la iniciativa privada, por lo que, dependerá de las decisiones de cada empresa en Nuevo León el como se lleven a cabo las actividades para sus trabajadores el próximo lunes 29 de junio para el último partido del Mundial 2026 en la Sede Monterrey.

SHH