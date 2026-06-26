Suspenden Clases en Nuevo León por Partido de Dieciseisavos del Mundial 2026 en Sede Monterrey

Declararon día feriado por el último partido que se jugará en el Estadio Sede Monterrey. Aquí te decimos que día no habrá clases en Nuevo León

Niño de camino a la escuelaFoto: Gobierno de Nuevo León

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El gobernador Samuel García declara feriado escolar el 29 de junio en Nuevo León por el Mundial 2026. Empresas, ¿se sumarán al home office? Descubre cómo impactará el partido en Monterrey.

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