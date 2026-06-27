Detienen a Jovany Santa Cruz, 'La Muñeca', Ligado Al Homicidio de Colaboradores de Brugada

Fuerzas federales detuvieron en Yautepec, Morelos, a Jovany Santa Cruz Molina, alias "La Muñeca", de 32 años, quien es investigado por su presunta relación con la célula criminal vinculada al homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Foto: Gobierno CDMX

La captura se realizó la tarde del viernes 26 de junio en las inmediaciones del Mercado Municipal Centenario 1970, ubicado sobre la calle Zaragoza, en la colonia Centro de Yautepec. El operativo ocurrió alrededor de las 15:56 horas y provocó expectación entre comerciantes y visitantes debido a la presencia de elementos federales en la zona.

De acuerdo con fuentes federales, el detenido es señalado como presunto integrante de la Unión Tepito, relacionado con el asesinato de Guzmán Cuevas y Muñoz Vega, ocurrido en mayo del año pasado. Sin embargo, serán las investigaciones ministeriales las que determinen su grado de participación en los hechos.

Emiten ficha de detención

La ficha de detención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identifica a Jovany Santa Cruz como un hombre de 1.75 metros de estatura, tez clara, cabello corto, complexión media y un peso aproximado de 85 kilogramos. Al momento de su captura vestía playera azul, bermuda negra y tenis del mismo color.

Tras su detención, el presunto implicado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal y posteriormente trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Morelos, donde se definirá su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

Las autoridades federales no han informado hasta el momento si existen más órdenes de aprehensión relacionadas con este caso, que continúa bajo investigación por parte de las instancias de seguridad y procuración de justicia.