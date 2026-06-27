Detienen a Jovany Santa Cruz, 'La Muñeca', Ligado Al Homicidio de Colaboradores de Brugada

La detención ocurrió en el Mercado Municipal Centenario 1970, en el centro de Yautepec, Morelos

Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada, y su asesor José Muñoz fueron asesinados en mayo de 2025. Foto: CuartoscuroXimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada, y su asesor José Muñoz fueron asesinados en mayo de 2025. Foto: Cuartoscuro

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Impactante arresto en Yautepec: Jovany Santa Cruz, alias 'La Muñeca', vinculado al homicidio de colaboradores de Clara Brugada, fue detenido por fuerzas federales. ¿Qué sigue en la investigación?

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Detienen a Jovany Santa Cruz, 'La Muñeca', Ligado Al Homicidio de Colaboradores de Brugada