La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, investiga una nueva tragedia que podría estar ligada al consumo de alcohol adulterado en la región.

Este domingo se confirmó el deceso de José Luis, un hombre de 52 años de edad que permaneció cinco días hospitalizado en estado crítico tras haber ingerido, presuntamente, un tequila contaminado que adquirió en Irapuato.

Cinco días estuvo hospitalizado José Luis de 52 años

Todo comenzó el pasado martes, cuando la víctima compró la botella de tequila en un comercio de la avenida Mariano J. García.

Minutos después de consumirla, su salud colapsó, por lo que su familia lo trasladó de emergencia a una clínica tras presentar muerte encefálica, fue canalizado al Hospital General, donde se confirmó su deceso.

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Este fallecimiento ocurre a solo unos días de la tragedia registrada en Salamanca, donde cinco personas perdieron la vida supuestamente por intoxicación con bebidas embriagantes; un producto que, según las primeras indagatorias, presuntamente habría provenido de la Central de Abastos de León.

Agentes Ministeriales aseguran local donde compró el tequila

Aunque el sector salud aún no determina formalmente las causas del deceso, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya investiga el caso.

La tarde de este domingo, Agentes Ministeriales reventaron y aseguraron el establecimiento, buscando confirmar si existe una conexión con la red de distribución de este alcohol adulterado.