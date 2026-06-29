Hombre Muere por Presuntamente Tomar Alcohol Adulterado en Guanajuato; Autoridades Investigan

José Luis de 52 años, falleció después de estar 5 días en el hospital tras consumir alcohol adulterado en Irapuato, autoridades estatales investigan la muerte del hombre.

Muere Hombre de 52 Años Por Tomar Tequila Adulterado en Irapuato GuanajuatoN+

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Tragedia en Guanajuato: José Luis muere tras consumir tequila adulterado en Irapuato. Autoridades investigan la conexión con otras muertes recientes.

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