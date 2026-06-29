Marchas HOY 29 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 29 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, cinco concentraciones, dos citas agendadas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

10:00 horas. Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) marcharán del Ángel de la Independencia a la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESUM) para exigir mayor presupuesto para las normales rurales, incremento de becas y mejores condiciones en internados y comedores.

Otras movilizaciones

Tlalpan

08:00 horas. Familiares y amigos de una víctima de desaparición forzada realizarán un bloqueo en Periférico Sur, a la altura de TV Azteca, para exigir justicia por Fátima y demandar que la Fiscalía capitalina agilice su búsqueda.

Iztapalapa

12:30 horas. El colectivo No Es Una Somos Todas se concentrará en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente para exigir justicia por una sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido en 2018.

Cuauhtémoc

18:00 horas. Integrantes de la agrupación de aficionados Furia Azteca realizarán un "Banderazo Mexicano" en el Ángel de la Independencia para manifestar su apoyo a la Selección Mexicana de Futbol.

Miguel Hidalgo

19:00 horas. Ecologistas en Acción protestará frente a la Embajada de Alemania para exigir la cancelación de permisos y del financiamiento para una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, por los presuntos riesgos ambientales y sociales del proyecto.

Benito Juárez

Durante el día. Integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical instalarán mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en rechazo al secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 29 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ