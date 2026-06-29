Marchas HOY 29 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

ProtestasEn los canales de N+ se reporta toda la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX. Foto: Reuters.

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Este lunes en CDMX: Marcha de estudiantes y bloqueos por justicia. Conoce las rutas afectadas y planifica tu día sin contratiempos. Detalles completos en el enlace.

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Marchas y eventos en CDMX hoy: Planifica tu día