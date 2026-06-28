Marchas HOY 28 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 28 de junio de 2026.
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Las autoridades capitalinas esperan nueve concentraciones, ocho rodadas motociclistas, 11 rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.
Concentraciones
Cuauhtémoc
18:00 horas. México Tiene Vida. Se concentrarán en el Monumento a la Revolución para una reunión con simpatizantes en el marco de su solicitud de registro como partido político nacional ante el Instituto Nacional Electoral.
Otras movilizaciones
Cuauhtémoc
11:00 horas. Somos México. Se concentrarán en el Monumento a la Revolución para celebrar su registro como partido político nacional ante el Instituto Nacional Electoral.
15:00 horas. Colectiva “Hoy Somos Todo por Miguel”. Se reunirán en el Antimonumento para Periodistas para la “Reta por la Prensa”, en memoria de periodistas asesinados y desaparecidos y en exigencia de condiciones laborales y de seguridad para el gremio.
Álvaro Obregón
12:00 horas. Familiares de adulta mayor víctima de feminicidio. Se concentrarán en la estación San José de la Escalera del Metrobús para exigir justicia y la captura del presunto responsable del feminicidio ocurrido en Tlalnepantla, Estado de México.
Rodadas ciclistas y motociclistas
06:00 horas. Mexicanos Bikers MC. Saldrán de Super Plaza La Viga con destino a Valle de Bravo, Estado de México, en rodada motociclista recreativa.
07:00 horas. Pedal & Taco Grupo Ciclista Urbano CDMX Azcapobike. Saldrán del Centro Comercial Parque Tezontle con destino al Parque Nacional Molino de Flores y a los Baños de Nezahualcóyotl, en rodada ciclista recreativa.
07:00 horas. Enbiciados. Saldrán de la sucursal Enbiciados Del Valle con destino al Parque Ecológico Texcoco, en rodada ciclista recreativa.
08:00 horas. Familia Bikers. Saldrán de Vips Camarones con destino a Texcoco de Mora, Estado de México, en rodada motociclista recreativa.
08:00 horas. Carniceros Biker’s San Juan. Partirán de calzada Ignacio Zaragoza y calle 7, colonia Agrícola Pantitlán, con destino por definir, en rodada motociclista por su segundo aniversario.
08:20 horas. Los Únicos Bikers. Saldrán del Estadio Olímpico Universitario con destino a Tres Marías, en rodada motociclista recreativa.
09:00 horas. Guerreros Bikers “Tepito Barrio Bravo”. Partirán del Monumento a la Revolución en rodada motociclista por su segundo aniversario.
Eventos de esparcimiento
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 28 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
ASJ