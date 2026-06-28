Pronóstico del Clima Hoy 28 de Junio: Lluvias Fuertes en 24 Estados y Ondas Tropicales

Autoridades meteorológicas prevén fuertes precipitaciones en gran parte del país por las ondas tropicales 12 y 13 para este domingo

LluviasLas precipitaciones intensas serán propiciadas por una circulación ciclónica y vaguada en niveles medios y altos. Foto: Reuters.

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Este domingo, lluvias intensas en gran parte del país por ondas tropicales. Michoacán, Guerrero y Oaxaca entre los más afectados. Infórmate sobre las previsiones y mantente seguro.

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