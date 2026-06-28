Pronóstico del Clima Hoy 28 de Junio: Lluvias Fuertes en 24 Estados y Ondas Tropicales

Para este domingo 28 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en 24 estados debido a las ondas tropicales 12 y 13, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por una circulación ciclónica y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del país.

Mientras que un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el desplazamiento de la onda tropical número 13 sobre Chiapas también contribuirán a las intensas precipitaciones.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guanajuato (centro y este), Estado de México (norte, centro y oeste) y Morelos.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (centro y suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa, Nayarit (norte y sureste), Jalisco, Colima, Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo (oeste, suroeste y sureste), Ciudad de México, Puebla (norte, centro y suroeste), Tlaxcala, Veracruz (norte), Chiapas (sur) y Yucatán (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tabasco.

¿Dónde habrá calor?

Finalizará la onda de calor en:

Baja California Sur (sur)

Chihuahua (noreste)

Colima (este)

Michoacán (suroeste)

Guerrero (costa)

Oaxaca (este y sur)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sur), Chihuahua (este), Sinaloa (norte) y Oaxaca (sureste).

De 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Nayarit, Jalisco (noroeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: San Luis Potosí (este), Puebla (suroeste) y Morelos.

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con ambiente fresco, cielo medio nublado con nieblas en zonas altas de la región.

Hacia la tarde se espera ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (centro y norte); mismas que se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25°C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

ASJ