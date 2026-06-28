Pelea de Canelo Álvarez Vs Christian Mbilli Se Aplaza para Finales de Octubre

El combate entre el francés Christian Mbilli y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, previsto en septiembre, fue aplazado a finales de octubre

Canelo ÁlvarezEl combate entre el francés y el mexicano debía haber sido el combate principal de la velada del 12 de septiembre en Riad. Foto: Reuters.

Destacado

El combate Canelo vs Mbilli, originalmente en septiembre, se pospone a finales de octubre. ¿Será este el mayor desafío de Mbilli? Mantente al tanto de esta épica batalla.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+