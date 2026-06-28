Pelea de Canelo Álvarez Vs Christian Mbilli Se Aplaza para Finales de Octubre

El combate de boxeo entre el francés Christian Mbilli, campeón del mundo CMB de supermedianos, y la superestrella mexicana Saúl "Canelo" Álvarez, que estaba previsto para septiembre, fue aplazado a finales de octubre, anunció este domingo la revista especializada The Ring, propiedad del promotor saudita Turki Alalshikh.

La información ha sido también compartida por el promotor de Mbilli en sus redes sociales.

El combate entre el francés y el mexicano debía haber sido el combate principal de la velada del 12 de septiembre en Riad, pero queda ahora aplazado más de un mes, aunque según The Ring, seguirá celebrándose en Riad.

En posesión del título interino de los supermedianos (-76,2 kg) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB, WBC por sus siglas en inglés) desde junio de 2025, Mbilli, de 31 años, fue reconocido como campeón del mundo oficial el pasado mes de enero, recuperando el título del estadounidense Terrence Crawford, ahora retirado.

Canelo, rey de la categoría durante numerosos años, fue destronado por Crawford en septiembre de 2025 durante un recordado combate en Arabia Saudita.

Por primera vez desde 2022, el mexicano de 35 años (63 victorias, 39 de ellas por KO, 3 derrotas y 2 empates) llegará al combate como retador y no defensor.

"Canelo Álvarez es el mayor desafío de toda mi vida, una vida de esfuerzo, perseverancia y de trabajo duro que me ha forjado para este momento (...). Prometo imponer mi nombre en la historia del deporte librando una guerra como nunca antes han visto", había declarado Mbilli cuando se anunció el combate.

Sigue pendiente el reto de Benavídez

A principios de mayo pasado, el boxeador mexicoamericano David Benavídez se mostró en su máximo nivel al derrotar por nocaut técnico a Gilberto "Zurdo" Ramírez, para quedarse con los títulos de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Benavídez, de 29 años, mejoró su récord a 32-0 con 26 triunfos por la vía del nocaut.

"Entrené durísimo, fueron cinco meses, yo sabía lo que podía hacer y que esto podía terminar así", dijo Benavídez a los miles de aficionados que colmaron el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, el 2 de mayo.

"Sabía que mis combinaciones iban a hacer el trabajo, no importa quien sea, siempre estoy listo para pelear", expresó.

El combate fue intenso y muy parejo en los primeros rounds, hasta que en el cuarto Benavídez llevó a la lona al mexicano Ramírez, quien logró ponerse de pie segundos antes de que sonara la campana. En el sexto asalto y después de un gancho de derecha fulminante, Benavídez volvió a descargar golpes sin consideración, aumentando el daño.

Conocido como "El Monstruo Mexicano", Benavídez apuntó al máximo representante del boxeo azteca en los últimos años, Canelo Álvarez, como uno de sus próximos combates.

"No podemos dejar esa pelea en la mesa, tengo respeto por Canelo pero yo también soy un campeón", finalizó un emocionado Benavídez.

El tapatío no ha respondido a ese reto. En los últimos días se le ha visto en los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

ASJ