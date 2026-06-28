Colombia Empata con Portugal y Cierra Invicta como Líder del Grupo K del Mundial 2026

Colombia y Portugal empataron 0-0 este sábado en el Estadio Miami, en Miami Gardens, en uno de los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Los cafeteros fueron superiores durante los noventa minutos —más remates, más posesión y el gol en el descuento— pero el VAR anuló la anotación de Quintero por la puntita del zapato de Davinson Sánchez en posición adelantada. Colombia cierra el Grupo K en primer lugar con siete puntos e invicta; Portugal avanza como segundo.

El partido que Colombia mereció ganar

Antes del pitazo inicial, el Estadio Miami se detuvo. En las pantallas gigantes apareció la imagen de Diogo Jota, el delantero del Liverpool y de la propia selección portuguesa que murió el 3 de julio de 2025 en un accidente automovilístico en Zamora, España, junto a su hermano André Silva. Jota se había casado once días antes de la tragedia. Los 64 mil espectadores vieron su imagen en silencio. Después vino otro minuto de recogimiento por las víctimas de los terremotos en Venezuela. Solo entonces arrancó el partido.

Y Colombia arrancó dominando.

Néstor Lorenzo había construido un equipo que no esperaba: presionaba alto, salía jugando desde el arco de Camilo Vargas y encontraba a James Rodríguez en los espacios que dejaba Portugal al intentar recuperar el balón. Déiver Machado recibió la primera falta a los 15 segundos, señal de que los cafeteros querían ir hacia adelante desde el primer momento.

Santiago Arias contra Nuno Mendes: el duelo que Colombia ganó

El partido dentro del partido lo resolvió Santiago Arias. El lateral colombiano se midió durante toda la noche con Nuno Mendes y lo ganó en cada duelo. Tres veces seguidas en el primer tiempo, Arias le anticipó la intención, leyó hacia dónde iba a ir y cerró el camino antes de que el defensor del PSG pudiera arrancar. Roberto Martínez lo vio y salió a dar instrucciones desde la banda, molesto con lo que ocurría en ese flanco.

Colombia creó las ocasiones más claras de la primera mitad. Jhon Córdoba llegó solo frente a Diogo Costa en un mano a mano que el portero portugués tapó con un achique brillante. Gustavo Puerta rozó el palo desde fuera del área. Y James, en su mejor versión, fingió el disparo con tanta convicción que paralizó a la defensa y sirvió un pase de lujo para Jhon Arias en el minuto 22.

Portugal respondió al final de la primera mitad con la jugada más peligrosa de los 45 minutos: Bruno Fernandes cazó el balón dentro del área y exigió a Camilo Vargas con un disparo potente; en el rebote, Cristiano Ronaldo remató de chilena dentro del área pero James Rodríguez lo bloqueó en la línea. Los dos equipos se fueron al descanso con Colombia superando a Portugal en remates por casi el doble.

El VAR, João Félix y las ocasiones que no fueron

El segundo tiempo trajo más emociones y más frustración para Colombia. Portugal movió el mediocampo en el descanso con la entrada de Diogo Dalot y João Neves. El cambio funcionó durante unos minutos: João Félix se coló entre los centrales colombianos y tuvo el camino libre hacia el arco de Vargas, pero en lugar de disparar, eligió pasarla a Cristiano Ronaldo, que estaba en posición adelantada. El asistente levantó la bandera.

Lorenzo respondió con Richard Ríos y Luis Javier Suárez. El primero llegó con energía inmediata y en su primera acción relevante habilitó a Suárez dentro del área, solo, con el portero sin salir. El delantero no encontró el remate. Unos minutos después, Ríos sacó un centro que pasó a centímetros de encontrar rematador dentro del área portuguesa. Lorenzo no podía creerlo desde la banda.

Cuando Colombia parecía resignarse al empate, Martínez metió a Rafael Leão y Samú Costa para sacudir los minutos finales. Dalot llegó a rematar en un córner trabajado y el balón rozó el poste. Del otro lado, Davinson Sánchez sacó a Cristiano Ronaldo cuando el portugués ya estaba dentro del área con la pelota. El partido lo tenía todo menos goles.

La puntita del zapato que lo cambió todo

Minuto 92. Juan Fernando Quintero, recién ingresado desde el banco, recibió en tres cuartos de cancha, escaneó el área y lanzó un centro de zurda al segundo palo. Davinson Sánchez llegó con todo y la metió de cabeza. El Estadio Miami explotó. El árbitro fue al VAR. Las pantallas del estadio mostraron el trazado electrónico: era la puntita del zapato del propio Sánchez la que lo dejaba en posición adelantada. El gol no subió.

Colombia terminó el partido con 26 remates por 13 de Portugal, con el 55 por ciento de la posesión y con la certeza de haber sido el mejor equipo durante los noventa minutos. El marcador, sin embargo, dice 0-0. Los cafeteros avanzan a octavos de final como líderes invictos del Grupo K, con siete puntos, y enfrentarán a Ghana el próximo 3 de julio en el Estadio de Kansas City. Portugal pasa como segundo y se medirá a Croacia el 2 de julio en Toronto.