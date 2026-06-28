Colombia Empata con Portugal y Cierra Invicta como Líder del Grupo K del Mundial 2026

Los cafeteros fueron el mejor equipo sobre el césped de Miami durante 90 minutos, pero un fuera de juego milimétrico de Davinson Sánchez anuló el gol de Juan Fernando Quintero en el descuento

Colombia Empata con Portugal y Cierra Invicta como Líder del Grupo K del Mundial 2026Foto: Reuters

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